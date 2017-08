Video: El ambientador de las bodas de Macri, Wanda Nara y Paula Chaves te invita a su curso en Posadas… Te inscribís en Compras Misiones y pagás en cuotas

Es Ramiro Arzuaga, un reconocido ambientador de eventos sociales y corporativos de Argentina. Fue el responsable de la decoración de los casamientos de Mauricio Macri y Juliana Awada, el de Wanda Nara y Mauro Icardi y el de Paula Chaves y Peter Alfonso, entre otros. Dictará un taller intensivo de ambientación de eventos, el 14 de septiembre de 14:30 a 19:30 en el Salón Alvear, ubicado por la calle Marcelo T. de Alvear 2499-2599, Posadas. Inscribite en Compras Misiones y pagá en cuotas y con tarjeta.

El curso será intensivo, con las últimas tendencias en materiales y espacios de ventas, confección de presupuestos, armado de una mesa en vivo, entre otras capacitaciones.

El código del voucher es el que recibe en el mail de confirmación de pago, y se debe presentar para ingresar a la clase

Cabe destacar que Ramiro Arzuaga es figura destacada en la tv, en temas referidos a ambientación, es así que tiene dos programas: “Viste tu fiesta” y “Viste tu mesa”, que se ven por el canal 230 de Direct TV.

A la hora de definir su estilo asegura que “es ecléctico y barroco, soy fanático del exceso y nada de minimalismo. Es fundamental el ‘más es más’. No me fijo en las redes sociales especializadas en decoración ni tampoco en revistas internacionales, me inspiro con las personalidades para que cada fiesta sea el reflejo de la pareja o persona que me contrate”.

En su programa Viste Tu Fiesta, Ramiro transforma lugares despojados en piezas únicas. En cada capítulo muestra el paso a paso de como él realiza las ambientaciones para las fiestas, la selección de los objetos, los muebles ideales y combinando las piezas con personalidades.

Ahora los misioneros tendrán la posibilidad de aprender a través de este prestigioso ambientador de eventos.