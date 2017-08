El personaje “misionero” de Peter Lanzani, bajo el foco de las críticas en la tierra colorada

El actor protagoniza la nueva serie producida por Sebastián Ortega, “Un gallo para Esculapio”, donde interpreta a un misionero recién llegado a Buenos Aires en busca de su hermano. El acento del personaje levantó polvareda en las redes sociales, donde cosechó críticas y elogios por igual. ¿Vos qué opinás?

Hace una semana se estrenó “Un gallo para Esculapio”, la nueva apuesta de Sebastián Ortega que apunta a ser el culebrón del año en materia de ficción argentina. La tira, emitida en conjunto por TNT y Telefe, relata el derrotero de Nelson, un humilde misionero que viaja al conurbano bonaerense para encontrarse con su hermano, de quien se desconoce el paradero, por lo que el recién llegado inicia una búsqueda incansable por difíciles escenarios.

Desde su arranque, la ficción llamó particularmente la atención en estos lares por el acento del protagonista, interpretado por Peter Lanzani, y muchos misioneros pusieron el grito en el cielo en las redes sociales al no verse representados por la personificación llevada a cabo por el nacido en Buenos Aires hace 26 años.

Según comentó el propio actor en una entrevista con La Nación, la interpretación le demandó un mes de preparación bajo las órdenes de dos coach y además vino a nuestra provincia, donde compartió tiempo con gente que lo ayudó. “Me mostraron un poco sus costumbres, los lugares a donde iban de chicos. Esas cosas terminan sumando”, explicó. Aunque admitió que no fue fácil cambiar su forma de hablar: “Te termina acotando muchísimo porque es más difícil terminar de lograr una improvisación con una tonada que no es tan fácil de interiorizar, es bastante diferente a la nuestra, y tiene sus yeites. Las ‘eses’ que no las usan, los cantitos”.

La polémica surge 16 años de la emisión de “Yago, pasión morena”, una ficción ambientada en la tierra colorada y protagonizada por Facundo Arana, quien interpretaba a un hombre solitario que vivía en la selva. La tira quedó marcada para siempre en las retinas de los misioneros, quienes se sintieron ridiculizados por cómo estaba ambientada la vida en nuestra provincia. Precisamente, dos actores locales que fueron parte del elenco de aquel proyecto, hablaron sobre las críticas que levantó la nueva producción.

Liliana Ortega hoy se encuentra alejada del mundo de la actuación, aunque recuerda que por aquellos años ella también fue “muy criticada” por su representación. “No tuve la posibilidad de ver ‘Un gallo para Esculapio’, pero creo que el problema va más allá. A los misioneros nos cuesta escucharnos. La televisión argentina es muy nacional y nos sorprende tener un registro de nosotros mismos”, consideró.

El bailarín César Bernal, por su parte, en la actualidad es director de Cultura de Posadas y sí tuvo la posibilidad de ver la actuación de Lanzani en la piel de un misionero: “Me parece que está muy bien lograda, sobre todo si se tiene en cuenta que él es de Capital”. Y consideró que la polémica es parte de un problema que “pasa en las grandes urbes”: “Acá en Posadas creemos que en toda la provincia hablan como nosotros, cuando en realidad hay diferentes acentos y tonadas”.