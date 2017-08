Oberá ya espera la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting

La Capital del Monte recibirá este fin de semana una nueva jornada de la competencia organizada por la FeMAD, que tendrá la presencia de sus siete categorías.

En la mañana de hoy fue presentada la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting, que se correrá este fin de semana en el trazado del Autódromo Ciudad de Oberá.

En el lanzamiento, que tuvo lugar en el Club Social de la Capital del Monte, estuvieron presentes los pilotos Juan Pablo Mattive (categoría Estándar), Iván Kalitko (Cajeros Promocional), Milena Fleck, Agustina Tajada y Mairú Herrera Ahuad (Copa Damas). Asimismo, asistieron el presidente de la FeMAD, Héctor Alenka; y el titular del Automóvil Club Oberá, Carlos Morales.

La fecha, clave en cuanto a los campeonatos de cada una de las categorías, significa la vuelta de Mairú Herrera a la actividad provincial y su debut en Copa Damas, una categoría que tiene cada vez más adeptas. Por su parte, la categoría Cajeros Promocional tendrá más protagonistas, e Iván Kalitko será uno de los pilotos locales.

“Hay muy buenas expectativas para esta fecha en Oberá y se esperan muchos debutantes, un gran parque de pilotos”, dijo Alenka durante la presentación.

A su turno, Morales (titular de ACO), comentó: “Es un orgullo recibir al karting. Vamos a tener cerca de 100 pilotos, así que estamos más que contentos. El sábado la entrada será libre para que el público pueda acercarse y ver parte del espectáculo. Agradecemos a la ciudadanía y esperamos que nos acompañen”.

Como hay pronóstico de lluvia para el fin de semana, los pilotos se expresaron al respecto: “Es muy similar correr en una pista que está sucia. Las maniobras son complicadas y más en circuito de Oberá. Las modificaciones están bien, aunque falta mejorar un poco, sobre todo las vías de escape” comentó Juan Pablo Mattive, piloto local y protagonista de la 4 Tiempos Estándar, que ya giró en el kartódromo.

Mientras que Agustina Tajada, piloto en la Copa Damas y la Estándar, afirmó: “Todavía no probamos las modificaciones. Me gusta correr con lluvia, me parece más divertido. Si llueve el domingo vamos a tener que cambiar la puesta a punto. Esta muy peleada la Copa Damas, estoy contenta con mi última victoria, pero Cinthia Iwanzuk maneja muy bien acá, veremos cómo nos va”.

La actividad en pista comenzará el sábado a las 12:30 con los entrenamientos y desde las 16:15 se llevarán a cabo las clasificaciones. El domingo, en tanto, se inicia con la prueba de tanques llenos a las 9:30. Las series, finalmente, serán, a las 11:30 y las finales a las 13:45.