“Me quedé con ganas de invitarte una cerveza”: la chica que busca al desconocido con el que bailó en un recital

El viernes por la noche Florencia fue al recital de Los Caligaris en la Plaza de la Música, Córdoba, y conoció a Bruno, un joven que también había ido a ver el show por los 20 años de la banda. Hablaron, bailaron uno de sus temas preferidos y después se despidieron sin pasarse sus contactos.

Por eso Florencia decidió pedir ayuda en la red social Facebook para encontrar a Bruno. “Se acercó a hablarme porque me vio bailando sola, me tendió la mano y me pidió que baile su tema preferido con él. Bailamos Quereme así hasta que terminó el recital, nos metimos al pogo y la pasamos súper bien”, escribió.

Florencia contó que Bruno le dijo que era farmacéutico en Alta Córdoba y que entre baile y que después de despedirse con un abrazo, él le dijo que era “una mina copada” y celebró que el encuentro “Nos alegramos de habernos encontrado uno al otro para bailar entre tanta gente tirando vasos de cerveza al techo y un show de luces que me dejó solo flashes de su cara”, relató en el posteo que busca encontrar al chico que la sorprendió por completo.

“Soy Flor, la chica de la nariz de payaso que conociste en Los Caligaris. Me quedé con ganas de invitarte una cerveza y que sigamos la charla que empezamos el viernes”, agregó la joven, con la etiqueta #BrunoTeEstoyBuscando. ¿Se encontrarán para otra cerveza?