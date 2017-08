Desde el sector forestal destacaron el fuerte apoyo que reciben desde el Gobierno Provincial

Pedro López Vinader, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) contó en Radio Libertad que volvieron a insistir con funcionarios nacional para quedar fuera del ajuste tarifario. Habló de la necesidad de recuperar competitividad y el fuerte acompañamiento que la Provincia les brinda, para paliar la angustiante situación económica.

Pedro López Vinader, presidente de Apicofom, en Radio Libertad.

Recordó que ya en enero del año pasado el Gobernador Hugo Passalacqua escuchó a los asociados y se tuvieron contemplaciones en el aumento cercano al 120 por ciento en las tarifas de luz. Dijo también que hay un fuerte acompañamiento de la gestión del Gobierno Provincial y que lo que hoy los agobia es no poder recuperar la competitividad.

“Nosotros recibimos un acompañamiento del Gobierno provincial no así del Nacional, volvemos a insistir y reclamamos que no nos apliquen los ajustes. La gente dice les ajustan y los subsidian pero nosotros claramente pedimos que no nos apliquen las tarifas así no están con la necesidad de subsidiarnos”, aclaró.

Remarcó que la competitividad hoy se ve paralizada por el tipo de cambio.