¿Alario se va de River? “Me interesa la oferta del Bayer Leverkusen”

El delantero habló sobre la oferta del club alemán y sus declaraciones encendieron las alarmas en el Millonario.

La peor “pesadilla” para River lentamente se va haciendo realidad. Primero fue el interés y la oferta del Bayer Leverkusen para quedarse con su delantero estrella,Lucas Alario, y ahora llegó la otra parte, la opinión del jugador, que no hizo más que preocupar aún más a los hinchas del Millonario

“El Bayer Leverkusen es un club importante. Me interesa y ahora comenzara una negociacion”, manifestó el delantero frente a la gran cantidad de periodistas que lo abordaron.

“Marcelo (Gallardo) me felicito por el gesto de contarle que existe una oferta y por la cual yo estoy interesado”, agregó el ex jugador de Colón de Santa Fe.

El club alemán había acercado este martes una oferta a River Plate por el delantero Lucas Alario de 16 millones de euros, apenas 2.000.000 menos que la que le habían hecho llegar desde la Liga de China en febrero pasado.

Sin embargo ahora la cuestión es diferente, ya que la Bundesliga es una de las más fuertes de Europa, y aunque el Leverkusen no juega copas europeas en la temporada entrante, el ofrecimiento es tentador, pero en principio River querría en bruto 24 millones de euros.

“Esto es diferente a China, es un club importante, pero es una negociación. Me interesa pero hay que esperar qué puede suceder. La oferta no llega a la cláusula”, concluyó el goleador, que ahora tiene en vilo a un mundo River que no quiere perderlo. (MinutoUno)