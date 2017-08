Absurdo llamado de un grupo universitario a boicotear la Expo carreras porque no les arreglan los albergues

Los estudiantes universitarios en Misiones tienen acceso al boleto estudiantil gratuito, beca de comedor (almuerzo y cena), apuntes gratis, el Progresar que se paga mensualmente y albergues. Ahora piden que los albergues tengan mejores condiciones edilicias y más beneficios del Estado. Por esto llaman a “boicotear” la Expo Posadas Ciudad Universitaria 2017 destinada a estudiantes que buscan qué carrera seguir.

Ezequiel Ferreyra. Radio Libertad.

“TE INVITAMOS A BOICOTEAR LA EXPO”, dice el comunicado que enviaron los estudiantes.

Consultado sobre si con la metodología no perjudican a estudiantes que tal vez no tengan para pagar a un profesional para que les haga la orientación vocacional, Ezequiel Ferreyra, estudiante de historia y uno de los organizadores de esta protesta, explicó que consideran que “es una burla” que presenten esta actividad mostrando además de las carreras, la contención que tiene el universitario “cuando no es así”, asegura.

El joven que vive en albergue desde el 2015 dijo que la protesta surge a raíz de las condiciones habitacionales donde viven, “con filtraciones, baños en muy malas condiciones y malas condiciones edilicias en general”, describió. Dijo que es una problemática histórica, es por ello que los estudiantes se organizaron para reclamar la necesidad de vivienda para los que no tienen acceso a pagar un alquiler.

En cuanto a los albergues, dijo que algunos son de administración municipal, pero en el que reside el estudiante, depende del ministerio de Desarrollo Social y otros de la secretaría estudiantil de la universidad. Plantean una unificación del programa de becas, “para que las autoridades no se desliguen de las responsabilidades”.

Contó que en el marco de estos reclamos, hicieron un petitorio al ministerio de Desarrollo Social, además consideran que el programa de becas debe incorporar estas condiciones particulares.

Remarcan que debería estar bajo la administración del Estado, de igual manera se quejó porque “las becas estatales la manejan funcionarios a dedo”.

Sobre los varios beneficios que tienen los estudiantes manifestó: “El boleto es gratuito, pero lo terminan pagando nuestros padres porque el boleto aumentó considerablemente”. Sobre el plan progresar que cobran mensualmente los estudiantes, dijo: “A usted le parece que con 900 pesos se puede costear los gastos mensuales”.

Los estudiantes además disponen de apuntes gratis y el comedor brinda almuerzo y cena que siempre fue considerado de “excelente calidad”.

De todas maneras están firmes en sus pedidos y este miércoles harán una radio abierta para explicar todas estas cuestiones que reclaman. Lo harán en paralelo a la Expo Ciudad Universitaria que se desarrolla en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas.