Posadas: Se cayó de un colectivo urbano que arrancó antes que bajara y está internada

Wadalupe (13) se dispuso a bajar y el transporte urbano arrancó antes de que terminara de hacerlo, arrojándola al suelo. Un compañerito se tiró del colectivo y ayudó a la joven y la llevó al colegio. Desde la escuela llamaron a la ambulancia y la llevaron al hospital. Después de las curaciones le dieron el alta, pero a la noche comenzaron los temblores involuntarios.

Rodolfo Sánchez. Radio Libertad.

El hecho ocurrió la semana pasada, “Wadalupe estaba yendo al colegio y en Ayacucho y Catamarca se baja, el chofer abre la puerta y cuando ella se dispone a bajar, el chofer arranca y ella se cae”, relató Rodolfo Sánchez, tío de la estudiante.

El colectivo era de la Línea 23 que viene la zona oeste de Posadas.

Ahora Wadalupe está mejor pero sigue internada. Le hicieron varios estudios y están esperando los informes.



El tío dijo que en el hospital no le hicieron estudios complejos en principio, por ello le hicieron de forma privada una resonancia.

Respecto a lo ocurrido ese día, contó que nadie, excepto el compañero, la ayudó. En el mismo sentido dijo que hasta el momento tampoco la empresa los recibió. “Ya pusimos abogado. Me da mucha bronca que la empresa no se haga cargo”, manifestó.