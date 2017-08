El docente pedófilo fue beneficiado con el “cese de prisión” y puede moverse libremente por la provincia

El docente Sergio González (43), imputado en dos causas de abuso sexual de menores, fue beneficiado con el “cese de prisión”. Es decir, ya no está con arresto domiciliario, sino que puede moverse libremente por la provincia. De hecho, la foto que ilustra esta nota fue tomada en julio, cuando el pedófilo hacia los trámites para renovar su carnet de conducir en Posadas.

El llamado “cese de prisión” es un instituto diferente del de la excarcelación. Puede acceder a él el acusado que cumple entre rejas el mínimo de la pena previsto para el delito que le imputan: en este caso el “grooming” en concurso con corrupción de menores, previstos en los artículos 131 y 125 último párrafo del Código Penal Argentino.

El grooming consiste en la utilización de medios digitales (en este caso Facebook) para captar a menores de edad con fines sexuales.

González afronta dos causas. En la primera, fue denunciado por la madre de un estudiante posadeño del que el hombre no llegó a abusar. La segunda se inició luego de que expertos en informática del Poder Judicial y de la Policía Federal hallaran abundantes fotos y chats que indicarían que el educador obereño cometió los abusos.

Hace unos días, expertos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial allanaron las casas donde residió en su momento el docente para determinar si en algunos de esos lugares sucedieron los ultrajes que se ve en las fotos incautadas en el marco de la investigación.

Los trabajos periciales se concretaron en una residencia de Itaembé Miní, en Posadas, y en otra de Oberá. Lo que se llevó adelante es una inspección fotográfica y una planimetría.

Por la primera causa que se le inició al pedófilo incluso el Superior Tribunal de Justicia inició un sumario interno para determinar si hubo responsabilidad de funcionarios del Poder Judicial en la filtración de fotos del expediente, que fueron difundidas en los medios de prensa y redes sociales y en los que se veía las fotos de menores que habrían sido víctimas de González. Esa investigación interna está abierta aún.

El cese de prisión de González fue dispuesto por el juzgado de Instrucción Seis. La Fiscalía interviniente no se opuso.