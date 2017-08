Detuvieron a dos conocidos delincuentes y recuperaron objetos robados en Santa Ana

Anoche, alrededor de las 22.40, efectivos de la comisaría Santa Ana, sobre las calles Amadeo Bompland y Andrés Guacurarí, detuvieron a Damacio M. (28) y Javier C. (23), sindicados en dos hecho denunciados uno de robo y otro de amenazas.

Con los datos aportados por testigos y los recabados en la pesquisa, los uniformados divisaron a los hombres en un conocido predio deportivo de la zona, quienes intentaron huir. Pero los detuvieron. Secuestraron en su poder 1 pava eléctrica, 1 casco de motocicleta, 1 radio y prendas de vestir varias, los cuales fueron denunciados como robados del domicilio de Roxana I. (42) unas horas antes.

Asimismo al dúo se le imputa una causa por amenazas hacia Celia C. (33) y otra por daño a la propiedad de Ramón C. (53), ocurridos en el mismo día de la detención.

En el mes de abril de este año, José D. (56) denunció en sede policial que tres personas, tras cortar un tejido perimetral, sustrajeron aproximadamente 200 plantas de mandioca de una chacra ubicada en la manzana 226, donde trabaja como cuidador.

En dicha oportunidad, luego de rastrillajes en la zona, se procedió a la detención de Miguel G. (21) encontrándose en ese momento prófugo sus otros dos cómplices, quienes serían Damacio M. (28) y Javier C. (23), los aprehendidos en la jornada de ayer.