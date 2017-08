El autor de la masacre por bullying en Córdoba dijo que le envenenaban el mate “para que no tuviera erecciones”

Los problemas de salud para José Suárez empezaron hace nueve años. A pesar de ser operado dos veces por un severo trastorno de uretra, seguía sin poder orinar de manera regular y además sufría de impotencia sexual. Para él, sin embargo, la culpa de todo lo que le pasaba era de los hombres con los que trabajaba. “Me mataron en vida”, afirmó ahora preso. Es que cansado de las supuestas burlas de sus compañeros, un día fue a trabajar a la fábrica de hielo en Córdoba, mató a dos y a otro lo apuñaló.

Suárez está seguro de que Hugo Rojas, su hijo Damián y Hugo Herrera lo estaban envenenando y así se lo manifestó en una entrevista desde el pabellón donde pasa sus días al diario local La Voz. Esa idea lo tenía obsesionado y fue la que lo llevó en un fin de semana a tomar la fatal decisión que terminó con los Rojas acribillados y su tercera víctima, el único que sobrevivió, apuñalado con una tijera.

“Me ponían cosas en el mate para que no tuviera erecciones”, sostuvo y señaló también que los tres hombres a los que atacó no solo se burlaban de él sino que hasta habían ido hasta el barrio donde vivía para criticarlo ante la qui­nielera, el carnicero y en el gimnasio del que era socio.

Intentó acusarlos en dos oportunidades con el dueño de la empresa pero no logró convencerlo. Le faltaban pruebas. Poco a poco este acoso que sentía lo fue convirtiendo en una persona solitaria. Dejó de ir a los asados y a los partidos de fútbol a los que lo invitaban. “Yo quería que no me molestaran más”, indicó.

Entonces fue un día a trabajar y los mató. O al menos eso intentó, pero con Herrera falló y su declaración, cuando se recupere, podría ser la clave para sellar su destino. “Todavía estoy cayendo de lo que pasó, de lo que hice; no creí que pudiera hacer eso”, dijo.