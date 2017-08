La autocrítica de Agustín Creevy: “Tenemos que mejorar el scrum y la disciplina”

El capitán de los Pumas aceptó los errores del seleccionado argentino tras el adverso arranque ante Sudáfrica en el Championship.

La cara roja, hinchada, revelaba la aspereza de la batalla que acababa de librar. El pack sudafricano es el más fuerte del planeta y el sábado los Pumas lo comprobaron una vez más en carne propia. Agustín Creevy , como todo el equipo, entregó todo, pero quedó en evidencia que no alcanza con la garra para superar a una potencia. Hubo fallas en varios aspectos de juego que el capitán reconoce y aspira a corregir para la revancha del próximo fin de semana, en Salta.

“Cuando terminó el partido estábamos bastante calientes. Después analizándolo en frío, mirando en líneas generales, rescato la defensa y que el equipo entregó todo. De eso no podemos decir nada”, dijo Creevy. “Hay muchas cosas para corregir. Por suerte tenemos la revancha y en Salta, en nuestra casa, entonces estoy un poco más tranquilo, por decirlo de alguna forma, porque tenemos revancha, enfrente de nuestro público y en un lugar en el que a nosotros nos gusta mucho jugar. Entonces vamos a trabajar los errores y vamos a duplicar las ganas, sobre todas las cosas, para conseguir una victoria allá en Salta.”

La actuación de los Pumas en derrota 37-15 ante los Springboks en el inicio del Rugby Championship 2017 no dejó conforme al capitán. El scrum, la tenencia de la pelota y el breakdown son los tres principales ítems que instó a revertir.

-¿Qué tan golpeado quedaste después del partido en relación con otros?

-Hacía mucho que no jugábamos, los golpes y el cansancio se sintieron. Sudáfrica tiene un poderío físico muy grande. Lo que rescato es la buena defensa que tuvimos. En algunos tackles no terminábamos cerrando los brazos y ellos se levantaban y seguían corriendo; fue una de las cosas que nos perjudicaron y así se nos fue el partido de las manos. Me acuerdo el try debajo de los palos que nos hicieron faltando dos minutos para el final del primer tiempo. Para mí fue penal [de Skosan] porque estaba tackleado y no la suelta. Después lo que pasó fue que tuvimos poco la pelota. Al tener poco la pelota y un scrum que no anduvo, se complicó. Para mí, si me preguntan qué debemos mejorar para el partido de Salta, es el scrum, fundamentalmente. La disciplina también, tener un poco más el control, tener más la pelota y mantener la defensa, que fue muy buena. Son bastantes cosas las que hay que mejorar para tener un excelente partido.

-¿Por qué no funciona el scrum?

-Puedo hablar de este partido, porque son distintas situaciones. El referí nos dijo que teníamos que estar estables y sólidos, y pecamos de inocentes, porque ellos se nos venían encima, y cuando quisimos reponernos ellos lograban una buena entrada y un mejor segundo empuje. Creo que esa fue la gran clave, que ahora lo vamos a cambiar, porque en los pocos scrums que anduvimos bien fue porque les ganamos la entrada. Creo que fue pecar un poco de inocentes porque el referí nos dijo que teníamos que ser más disciplinados, pero hay veces que tenemos que ser más disciplinados y tener picardía, que la vamos a tener en Salta.

-¿Otro aspecto a corregir son los las pérdidas de posesión?

-También. Contra Sudáfrica, si vas arriba ellos tienen la virtud de trabarla. Todo el tiempo la traban arriba y son muy fuertes ahí. Entonces si no vas abajo y no tenemos el apoyo interno antes, nos pescan la pelota o la traban arriba y se forma un maul, como nos pasó. Lo que tenemos que hacer es trabajar más agazapados, lo que te da más fuerza de piernas, e ir más a los huecos y no tanto al jugador, porque si vas arriba son muy fuertes ellos. Me acuerdo que en el partido que ganamos en Durban en 2015 se planteó ese tema. Así ganamos ese partido y así ganamos el año pasado en Salta. Se notó mucho, es algo que tenemos que corregir para la revancha.

-¿Pensás que, tácticamente, es necesario hacer muchos cambios?

-Creo que jugamos mucho en nuestra zona defensiva, de las 40 [yardas] para atrás. Para mí, hay que desprenderse más de la pelota así y jugar por zonas. Tenemos que jugar más por zonas y no desgastarnos tanto, es un poco lo que veníamos haciendo bien en el Super Rugby. Esta vez no pudimos hacerlo así que creo que el trabajo por zonas va a ser importante. No desgastarnos tanto en nuestra zona defensiva y ponernos más en juego en su zona.

-¿Notaste un equipo sudafricano distinto al que se habían enfrentado por última vez?

-Esta Sudáfrica es un equipo con mucho más sistema de juego. Juega más de manos, juegan espaldas [pase que pasa por atrás de un compañero], juegan al lado del ruck, hacen pick-and-go. Respecto de 2016 hizo un cambio integral. Sudáfrica está muy bien, no es la misma de años anteriores. Si queremos revertir el resultado en Salta tenemos que mejorar el scrum, mantener la defensa y ser más protagonistas en ataque.

