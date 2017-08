La Antropología Social en Misiones: ¿Qué hacen los antropólogos?

Si bien esta carrera es dictada hace 42 años en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, hasta el día de hoy sus campos de estudio y los ámbitos de ejercicio profesional, continúan siendo desconocidos, o rechazados, por gran parte de la población. Durante una entrevista con Misiones Online, Ana María Gorosito Kramer, antropóloga social y profesora emérita de dicha casa de estudios, dio a conocer algunas de las investigaciones y trabajos aplicados realizados por antropólogos en la provincia.

“Un antropólogo social es una persona preocupada por los problemas sociales, contemporáneos, sus manifestaciones a nivel simbólico y cultural, los límites reales y aquellos que pueden expandirse en relación a la toma de posición de las personas que viven esos conflictos y, finalmente, para reconocerlos adecuadamente, analizar cómo es que esos conflictos llegaron a producirse”, conceptualizó Ana María Gorosito.

Lejos de ser participes de la manipulación de restos óseos y excavaciones arqueológicas; los temas rurales, las luchas campesinas, relevamientos sobre poblaciones afectadas por Yacyretá, urbanización, estudios sobre poblaciones aborígenes locales , corrientes migratorias, grupos étnicos, procesos sociales, problemáticas ambientales, son algunas de las investigaciones realizadas por antropólogos en Misiones. Estas investigaciones no fueron de carácter estrictamente académico, sino que todos estos conocimientos fueron utilizados para el trabajo aplicado con el fin de orientar a distintas organizaciones de productores, como así también, la elaboración de políticas pu blicas. De esta manera, con el paso del tiempo los antropólogos fueron abriendo su campo profesional y laboral hacia distintos organismos, ONG`s, ministerios y empresas realizando trabajos de planificación, asesoría, diseño de proyectos y programas y control del desarrollo de estos proyectos y programas.