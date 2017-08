Colonia Alberdi: Melisa Báez es la nueva Reina provincial de los ranchos

En la XXV edición de la Fiesta Provincial de los Ranchos que se realizó en Colonia Alberdi pasada la medianoche la obereña Melisa Báez de la EPET Nº 3 fue elegida como reina, mientras que Ivón Arriola oriunda de Campo Viera fue elegida primera paisana, Naiara Moraes, oriunda de Alberdi fue elegida segunda paisana y Antonella Omar de la capital del monte resultó elegida traje típico.

Fue una verdadera fiesta llena de emociones, donde 9 participantes de las instituciones educativas llenaron de brillo y dieron inicio a la primavera con un desfile de primer nivel.

El intendente resaltó que la fiesta de los ranchos es una fiesta provincial sin bebidas alcohólicas “ me gustaría que Alberdi sea un granito de arena y nuestros jóvenes no nos den que hablar sabemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que las drogas hacen estragos en las familias, y este tipo de fiestas a nosotros nos hace recuperar los valores, el juntarse, la familia la unión y nosotros los padres sabemos los únicos que defendemos a los hijos somos los padres por eso siempre tenemos que estar con ellos alado, saber a dónde están que hacen, y desde el municipio apoyar fuertemente actividades como estas y logramos que en esta fiesta no haya alcohol y eso es un gran mérito de todos”, agregó.

Las actividades tuvieron su inicio alrededor de las 20 en el complejo polideportivo de la localidad que pese al temporal colmó el lugar para el evento donde también los presentes pudieron recorrer los ranchos construidos por alumnos de las distintas instituciones educativas sumada a la presentación de artistas de primer nivel y espectáculos con todo color, brillo, y como broche de la fiesta las presentaciones que realizaron las candidatas en pasarela.

El intendente de Juan Gonzales estuvo a cargo de la coronación de la reina y la entrega de premios a los ranchos ganadores del evento, en ese sentido dijo que “desde el inicio de nuestra gestión veíamos el gran esfuerzo que hacen los padres para la construcción de estos ranchos y poco a poco hemos ido ganando terreno y mejorando, un día más este es el cuarto año que estamos a nivel provincial que tuvo sus inicios en el año 1990”, en esa línea además agregó que “El municipio va a seguir apoyando con todo lo que sea posible para la realización de este evento que viene en crecimiento cada año”.

La fiesta tuvo sus inicios en el año 1990 en el Bop Nº 18 de Colonia Alberdi, fue iniciativa del grupo de docentes con la idea de realizar una fiesta y resaltar la parte folclórica y tradicional de nuestra Argentina, se fue desarrollando a través de esto años con la participación de padres y alumnos y consiste en armar ranchos típicos, elaboración de comidas típicas y los chicos participan con números artísticos todo relacionado con la tradición Argentina.