Atentado en Barcelona: Younes Abouyaaqoub, fue identificado como el conductor de la furgoneta que atentó en La Rambla

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha confirmado este lunes que el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona que dejó 13 muertos y más de un centenar de heridos es Younes Abouyaaqoub.

Sobre él pesa una orden internacional de búsqueda y captura, aunque por el momento se ignora si habría llegado a salir de España.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller también ha desvelado que la muerte de un conductor que apareció muerto en su coche en Sant Just Desvern (Barcelona) también guarda relación con los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). Pablo Pérez sería, así, la víctima número 15 de los ataques yihadistas. El relato de los hechos empieza a tomar forma definitiva tras las confirmaciones de Forn.

Matanza y fuga

Jueves. 16.50. Younes Abouyaaqoub conduce en solitario una furgoneta blanca, modelo Fiat, que alcanza La Rambla por su parte superior, en la entrada por la calle Pelai. A partir de ese minuto, y tras invadir una zona peatonal a esas horas saturada de paseantes y turistas, comienza un recorrido destinado a provocar el mayor número de víctimas posibles. Younes acelera durante los primeros metros del popular paseo y no deja de hacerlo durante un recorrido de unos 500 metros, durante los cuales realiza giros bruscos de lado a lado e impacta también contra puestos de venta de flores. A la altura del Gran Teatro del Liceo, sobre el mosaico de Miró, el vehículo se detiene automáticamente tras saltar el airbag del conductor. La parte delantera está completamente destrozada por los impactos de cuerpos y puestos de venta. En medio del caos y el pánico generado por su ataque, Younes aprovecha para huir a pie a través del mercado de La Boqueria, según avanzan ‘El País’ y ‘La Vanguardia’. Lleva pantalón largo, camiseta a rayas y gafas de sol. Según el relato policial, el terrorista logra recorrer el trayecto entre el centro de Barcelona y la Zona Universitaria, a seis kilómetros de distancia. Ahí es donde entra en escena Pablo Pérez, un vecino de Vilafranca del Penedès (Barcelona) propietario de un coche Ford Focus blanco. Younes le asalta y le asesta varias puñaladas. Coloca el cuerpo en la parte trasera e inicia su intento de fuga del cerco policial -la conocida ‘operación jaula’- establecido para encontrarle. El protocolo policial nada puede hacer por evitarlo. Al llegar al final de la Diagonal, acelera al encontrarse con un control de los Mossos d’Esquadra. Le rompe el fémur a una agente del cuerpo y huye en dirección Sant Just Desvern. Otro de los agentes del control le dispara, sin alcanzarle. La persecución al Ford Focus finaliza a apenas cinco kilómetros de Barcelona. El coche está aparcado en el edifico Walden, uno de los más emblemáticos de Sant Just. Younes baja y se marcha corriendo, tal y como explicó un testigo. Los Mossos priorizan al llegar hasta el coche la identificación de la persona que se observa inmóvil en el vehículo por si es el autor del atropello de los agentes y la fuga. Cuando logran acercarse, certifican que está muerto, colocado entre el asiento trasero y el espacio entre los dos asientos delanteros. Le identifican como Pablo Pérez Villán, propietario del coche y cuyo cuerpo muestra varias puñaladas. La autopsia determinó, un día después, que ya estaba muerto cuando el conductor de su coche escapaba del control policial. Su asesino, que ahora se ha confirmado que es el mismo que unas horas antes llevó a cabo una matanza en el centro de Barcelona, desaparece sin dejar rastro. El conseller Forn ha admitido este lunes que los Mossos d’Esquadra no tienen indicios de que éste se pueda encontrar fuera de Cataluña, aunque ya se han coordinado con las policías europeas porque está “en búsqueda en todos los países europeos”. Younes es uno de los tres miembros de una célula de al menos 12 personas que permanecen desaparecidos. Los otros dos están, supuestamente, entre los restos de la casa de Alcanar. Se sospecha que uno de ellos sería el imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, señalado por los Mossos como posible líder y reclutador de los jóvenes que cometieron los atentados.

