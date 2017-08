¿En Argentina se podrá ver el eclipse solar de hoy?

Hoy este fenómeno deslumbrará a 12 millones de personas que pondrán verlo, principalmente en Estados Unidos que es donde se podrá apreciar en su totalidad. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, generando un cono de sombra que se proyecta en una parte de la superficie de la Tierra.

Sergio Toscano, docente y astrónomo en Red Ciudadana.

Sergio Toscano, docente y astrónomo, en una entrevista con Red Ciudadana habló acerca de este eclipse solar que se va a tener lugar el día de hoy pero que lamentablemente no se podrá ver en Argentina ni de forma parcial siquiera.

Toscano dijo que la Argentina no es el único país que no va a poder disfrutar de este fenómeno: “no solo nosotros sino muchos países latinoamericanos no lo van a poder ver. Según los datos que tengo yo en esos lugares de Latinoamérica que se va a poder ver, va a ser solo al atardecer pero muy en el horizonte”.

El último eclipse solar total que pudo apreciar Misiones fue en el 4 de noviembre de 1994, el astrónomo Sergio Toscano, confirmó que para el próximo va a haber que esperar: “para que se produzca un eclipse total de sol sobre la provincia de Misiones hay que esperar 157 años”.

El eclipse se va a dar a partir de las 10:16 hora local en Lincoln Beach, Oregon. Desde ahí, su sombra se desplazará al este durante casi 90 minutos. Cruzará los estados de Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, y Carolina del Norte y del Sur. Culminará en Charleston, Carolina del Sur, a las 14:48 hora local.