Reflexión del Pastor Decena: La abundancia del Reino y la creatividad

Las deudas, la estreches en las finanzas y los problemas laborales son la realidad de muchas familias. Si está es tu situación, o si simplemente estás deseando crecer más a nivel económico, es importante entender la actitud que nos llevará a encontrar la idea creativa que solucione el problema: hay que buscar! Y no quedarse de brazos cruzados. Hay que cambiar nuestra mentalidad para vivir los recursos ilimitados del Reino de los cielos, donde todo abunda.

2° Reyes 4:1 al 7 “La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: ―Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ―¿Y qué puedo hacer por ti? —le preguntó Eliseo—. Dime, ¿qué tienes en casa? ―Su servidora no tiene nada en casa —le respondió—, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: ―Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas; consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. En seguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: «Ya no hay». En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: «Ahora ve a vender el aceite, y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos».”

1.BUSCAR UNA SOLUCION.

Esta mujer tenía un problema serio. Ser viuda en ese tiempo era quedar a la deriva total, sin sustento ni esperanza de bienestar económico. Pero ella sabía que su marido había sido un hombre fiel al Señor y se atrevió a hacer lo que estuviera a su disposición para buscar una solución al grave problema que tenía en sus manos.

La estrategia que Jesús presentó en Mateo 7:7 al 12 implica algo más que solo oración. Jesús estaba revelando que en el Reino triunfan los buscadores, los atrevidos y los insistentes. Tenemos que orar pidiendo, pero también salir a buscar y a golpear puertas. Si somos de los que se quedan de brazos cruzados, esperando que la solución llegue, vamos a seguir en espera el resto de nuestra vida pero en el mundo espiritual no vamos a movilizar nada.

Además de decir que esa es la gente que Dios busca, concluyó diciendo que así también debemos nosotros tratar a los demás (versículo 12). Debemos aprender a valorar a la gente dispuesta a ir más allá que el resto para lograr sus objetivos.

Por ejemplo, cuando me iba a casar, no pude invitar a un montón de personas que hubiera querido que estén, pero de todos los que querían haber recibido la invitación, solo hubo una persona que tuvo la osadía de decirme: yo quiero estar sí o sí en tu casamiento, aunque no me hayas invitado. Lo terminé invitando porque su actitud me encantó. Sin saberlo actuó como Dios busca que actuemos, siendo osado y valiente.

No nos olvidemos: la viuda encontró una solución porque canalizó la desesperación de sus circunstancias en buscar una salida en el ámbito correcto. No podemos ir a pedir soluciones a quienes no pueden darnos ninguna: ¿a quién le pedimos consejos para solucionar una situación económica? ¿A uno que no refleja conocer al Dueño del oro y de la plata? Buscar en las personas correctas nos guiará a los resultados esperados.

2.TODO EMPIEZA POR LO QUE TENGO.

El profeta le preguntó a la viuda qué poseía y lo único que ésta tenía era un poco de aceite. Más allá que Dios puede hacer de la nada algo, va a desatar prosperidad a partir de lo que ya tenemos. Rendir aquello que más valor tiene a Dios es un principio espiritual fundamental para ver cómo la multiplicación sucede. Lo mismo ocurrió con Jesús y la alimentación de la multitud. Esos miles no comieron de la nada, sino de 5 panes y 2 peces.

El aceite no era un producto barato en la época, así que poseer algo de aceite significaba que tenía un recurso a su disposición, que no había sido gratis y que seguramente resultaba difícil de hacer rendir. Muchas veces no entregamos lo valioso que tenemos para que Dios haga algo, porque no confiamos en su capacidad creativa.

Una pregunta a responder es ¿qué tengo, qué sé hacer? ¿Cuáles son nuestros dones y capacidades? ¡Dios con eso puede y quiere hacer algo! A todos ya nos fue dado algo, pero no todos hemos sabido administrar correctamente.

La administración en el Reino no es un tema menor. Hay un principio que atraviesa todo lo que sucede en el Reino: saber administrar lo poco me habilita para administrar lo mucho (Lucas 16:10 al 12, Mateo 25:23).

La otra gran pregunta es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Responderla determinará qué obtendremos. Esto no sólo implica lo inmaterial (dones, talentos y capacidades), sino nuestras posesiones materiales. El versículo 11 es tremendamente revelador: si no sabemos administrar lo material que poseemos, no tendremos habilitación para administrar las espirituales (verdaderas). Dios busca gente que tenga buena mayordomía de sus posesiones materiales para confiarles las posesiones celestiales.

3.CONEXIONES SANAS,RESULTADOS EXCELENTES.

La viuda no podía haber conseguido prestadas tantas vasijas de aceite si no se hubiera llevado bien con la gente. Entendamos que si no sabemos entablar buenas relaciones con todos, lo único que logramos es aislarnos. Y para avanzar, Dios necesariamente nos lleva a unirnos con personas.

No permitamos que por no solucionar los problemas en nuestra autoestima y carácter, nos veamos limitados para avanzar en nuestros proyectos. Tené en cuenta que tal vez la persona que maltratas hoy puede llegar a ser la persona que Dios quería usar para promocionarte.

Es lo qué pasó con José, en Génesis 40:4, 8, 13, 23, y 41:1 y 12. José podría haber actuado de mala gana ante la situación que tenía, pero aun siendo esclavo decidió poner sus dones a disposición para ayudar a otros; dos años después estaba acariciando su destino. Dios nos llama a amar a la gente, porque la persona que menos pensamos puede ser la conexión que nos lleve a cumplir nuestro propósito.

Esto tiene implicancias en todas las áreas, incluyendo la económica. Saldemos nuestras deudas con todos, tengamos buen trato con todos, no engañemos ni defraudemos a nadie, porque a la larga estaremos dañando relaciones qué podían llegar a resultar para bendición nuestra. Es cierto que es difícil llevarnos bien con todos, pero siempre que de nosotros dependa, no tengamos problemas con nadie.

4.LA OBEDIENCIA ES ACCION.

Muchos pretenden que Dios les otorgue soluciones mágicas, pero toda solución que Él nos dé va a implicar un movimiento de obediencia. Las soluciones de Dios vienen con una acción de obediencia en contraparte. Tal como lo hizo la viuda, que recibió indicaciones precisas del profeta y se fue a cumplirlas. Estaba sumamente interesada en cumplir al pie de la letra, porque si su esposo había sido de la comunidad de profetas, sabía que toda profecía de parte de Dios me empuja a tomar una decisión: voy a obedecer lo que Él me demanda o voy a buscar un método que no me perturbe tanto.

Por lo general, las ideas que Dios tiene son bastante ilógicas, pero desencadenan una revolución en el mundo espiritual que afecta a lo material. En 2° Reyes 5: 9 al 15 está la palabra dada a Naamán y su renuencia a cumplirla. Pero cumplirla, destapó la solución a su problema.

En Marcos 6:37 al 41 Jesús reproduce en obediencia una palabra del cielo. Primero busca hacer algo de lo que tienen, y segundo los bendice, con la gente específicamente puesta de una manera tal que parece estar reproduciendo un diseño. El resultado fue tanta comida, que no sólo 5 mil comieron, sino que sobró. Lo mismo pasó en Mateo 24 al 27. El dinero no era un problema para Jesús, y se lo quiso demostrar a Pedro por medio de una acción de obediencia.

A partir de esta temporada Dios desata diseños específicos e ideas creativas, a través de hombres y mujeres de Dios, y también nacidas de nuestra relación directa con Él. En nuestras manos quedará solo accionar con obediencia. Al hacerlo destaparemos un crecimiento en lo económico que jamás habíamos experimentado.

Que Dios te bendiga y tengas una semana de victoria!

Pastor David Decena Centro Familiar Cristiano Eldorado.

Prédicas en vivo los miércoles y domingos 20 horas, a través de http://cfceldorado.org/