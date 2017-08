Emoción y lágrimas para un histórico campeonato de Sporting de Santo Pipó

Finalmente la Liga Posadeña se cerró con el título de Sporting de Santo Pipó en el torneo Apertura 2017. Luego de algunas protestas en las semis, partidos que se demoraron, resultados que fueron cambiados en el escritorio, en fin. Luego de todo, Sporting gritó campeón ayer en Santa Inés pero de local.

Richard Núñez, el experimentado futbolista no pudo ocultar la gran emoción tras el final del partido. Pensó en su familia, la gente de Santo Pipó pero no olvidó las adversidades que tuvieron que pasar. “Se me viene a la mente mis viejos, que fueron parte de este club desde la cuna, mi familia, en todos los hinchas que nos apoyaron siempre. Es una alegría muy grande”, dijo.

A la hora de destacar algún aspecto del equipo para justificar el campeonato, indicó que “sabíamos que teníamos buen equipo pero nos tuvimos que recuperar de algunas cosas. En ningún momento nos asustamos pero siempre con humildad y sacrificio tuvimos nuestra recompensa”.

Por su parte, Walter Cuenca, arquero y figura ayer en el partido de vuelta contra Crucero, consideró que fueron verdaderos “Guerreros”. Fue clave marcar un gol y aguantar ya que habían ganado también en la ida. “Hicimos el gol y pudimos aguantar. Ellos atacan mucho y juegan muy bien. Tuvieron chances y por suerte me tocó estar en un buen momento”, dijo el Uno.

También, se acordó de la hinchada que ayer copó las tribunas del Andrés Guacurarí. “La gente de Sporting acompañó siempre. Hoy (por ayer) está a la vista por como vinieron que siempre vas a estar y se merecen el título. Esto es algo muy lindo y nos alienta a seguir”.