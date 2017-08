Eldorado: el Centro de Zoonosis también se inundó por la intensa lluvia

La coordinadora del lugar Diana Corti, señaló que “el fin de semana pasado también pasó. Se ahogaron unos perritos, se arruinaron bolsas de alimentos, ropa y se contaminaron los quirófanos” indicó. En la noche de este sábado ella trabajó junto a los bomberos para sacar el agua y evitar así que afecte a más perros que habitan allí.

La intensa tormenta que se desató el sábado por la noche en la Capital del Trabajo, provocó daños en algunos sectores, es el caso de la escuela Gumercindo Esquivel que debió suspender un acto por el agua, y también el caso del Centro de Zoonosis de Eldorado, cuyo predio se volvió a inundar por la intensa lluvia.

La coordinadora del lugar Diana Corti, señaló que es la segunda vez que se inunda, “porque el fin de semana pasado también pasó lo mismo. Y se ahogaron unos perritos, se arruinaron bolsas de alimentos, ropa y además se contaminaron los quirófanos” indicó.

Además dijo “yo avisé varias veces que se inunda, porque se produce un embalse con las lluvias, a mi me duele mucho y no quiero victimizarme pero anoche llegué y el espectáculo de inundación era dantesco. La pude salvar a una perrita ciega y epiléptica que quedó en medio del agua. Estuve sola sacando el agua y pedí ayuda, gracias a Dios vino gente a ayudarme, vinieron bomberos que me ayudaron a drenar el agua para que no les alcance a los otros perros”.

En este sentido la funcionaria también agradeció en las redes sociales “gracias totales a Viviana Rojas y sus colegas bomberos del kilómetro 2, gracias a Luciana Soria, Antonio Duarte y su hermana Mónica por ayudarme con la inundación del Centro de Zoonosis, gracias a ellos se pudieron poner a resguardo los animales y los elementos necesarios para que pueda seguir funcionando”.