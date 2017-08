¿Cómo contribuir a que la familia tenga una alimentación más saludable?

De a poco, haga cambios pequeños y sencillos. Si propone que toda la familia salga junta a correr todos los días, probablemente reciba caras largas y no obtenga quorum. En cambio, sí podrían caminar solos o en pareja, o hacer las actividades que les guste a cada uno, en los tiempos de cada uno, de manera concreta. O comer una tarta de frutillas de postre, en vez de una torta de chocolate.

Mientras sus hijos son pequeños usted tiene la mejor oportunidad de sentar las bases del estilo de vida familiar, pero para ello, debemos ser “ejemplos” con nuestras acciones, no solo con palabras.

Puede influir para que la familia sea deportista o no, para que a los niños o adolescentes les resulte un entretenimiento hacer actividad física, o, de lo contrario, les cueste más. Sus niños no reclamarán gaseosas a diario en la heladera si no fue un hábito incorporado por los padres.