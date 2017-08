Tucker: “El ‘Chulo’ me convenció para venir a Crucero”

El central, una de las primeras opciones que brindó Héctor Rivoira a la dirigencia para que llegue al Colectivero, mostró sus ansias de volver a llevar a su equipo a la B Nacional.

Experiencia, orden y juego. Roberto Tucker llegó al Colectivero para dar lo mejor de sí y fue claro a la hora de hablar sobre el club: “Empiezo una nueva etapa en Crucero. Cuando me llamó el ‘Chulo’ enseguida me gustó la propuesta, tenía ganas de venirme. La situación en Caracas se estaba poniendo cada vez mas complicada”, indicó quien hace semanas atrás se encontraba en La Guaira de Venezuela.

“En el Argentino B me tocó enfrentar en una semifinal a Crucero, ya conocía al estadio, no conocía todo lo que el club ha crecido, pero de a poco voy conociendo”, dijo el central de 34 años, quien habló de sus condiciones: “Podría jugar en los dos puestos centrales de la defensa. En las vacaciones me estuve poniendo a punto, pero hay que aprovechar la pretemporada y que todavía falta para el comienzo del torneo. Vamos a ir conociendo de a poco la provincia, y que este año sea muy bueno, tanto en lo deportivo como en lo personal”, comentó el defensor en diáologo con Fórmula Tuerca.

Rubén Zamponi: “El club tiene potencial para volver a la B”

Zamponi, otra de las flamantes incorporaciones del Colectivero, también habló sobre su primera incursión en el Fedeal A: “De a poco lo estoy descubriendo. Dentro del interior hay muchísimos clubes con mucha historia y de muy buen fútbol. Desde mi lado, trataré de aportar todo lo que tengo para el equipo, tanto mi juego como mi experiencia. Yo sigo teniendo objetivos y por sobre todas las cosas motivación. La idea del técnico básicamente se trata de buscar el juego asociado y que la pelota salga limpia y desde abajo”, confesó.

Por otra parte, en diálogo con el programa radial Interior Futbolero, charló sobre la actualidad del club: “Tengo muy buenas referencias y, por lo que pude ver, está muy bien ordenado desde lo institucional. Tiene el potencial para poder salir rápido del Federal y volver a donde estaba. El objetivo principal es ese”.

Por último, Zamponi detalló cuáles son sus expectativas y lo que pudo ver y averiguar de la categoría: “Algo estuve viendo y ya lo charlamos con los compañeros. Es una zona picante, difícil. Pero bueno, cuando las paradas se pongan complicadas, nosotros debemos estar preparados para dar pelea hasta el final. Si lo hacemos de la mejor manera, seguramente los resultados van a llegar. Es uno de los desafíos más grandes dentro de mi vida futbolística”.