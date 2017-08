El padre del bebé golpeado habló desde la clandestinidad y señaló a la tía del menor como posible responsable

Mauro Vázquez habló este mediodía en Radio Libertad y dijo que aguarda la respuesta del juez sobre el pedido de eximición de prisión presentado por su abogado. Reiteró que a su criterio es injusto que su pareja esté detenida y pese sobre él un pedido de captura, porque son los primeros interesados en hallar a los culpables de hecho. Denunció públicamente que hay personas que también estuvieron con el bebé desde que nació y no están siendo investigadas. Dijo que a su abogado no le dejan ver el expediente.

Desde algún lugar de Puerto Iguazú, el padre del bebé que ingreso con traumatismo de cráneo la semana pasada en el Hospital de Pediatría, dijo que por el momento no se entregará a la Justicia porque aguarda instrucciones de su abogado quien le presentó al juez un pedido de eximición de prisión.

“Estamos esperando una respuesta del juez, mi abogado presentó una exención de prisión. Ni yo ni mi mujer le hicimos nada a nuestro hijo. Si el juez determina eso, no tengo problema en declarar. Nosotros también queremos saber que le pasó a nuestro hijo. Si bien tenemos discusiones como cualquier pareja no somos violentos y menos con nuestros hijos. Los queremos no les falta nada, hay gente que puede decir cómo los criamos. Siempre estamos pendientes de ellos. Yo nunca les levanté la mano. Es injusto que la gente te señale sin saber lo que pasó, esta vez nos pasó a nosotros pero le puede pasar a cualquiera”, dijo.

Reiteró que hay más personas que compartieron con el bebé desde su nacimiento hasta el momento en que se detectaron las lesiones y no están siendo investigadas. “Nosotros somos una pareja con muchas amistades, con mucha gente alrededor nuestro. Tratamos de darle una mano a las personas que no tenían donde ni como vivir. Yo les pasé la data de toda esa gente para ser investigada, a mi abogado, pero a él no le dejan ver el expediente. Nosotros no estamos evadiendo ni escondiéndonos, no es justo lo que está pasando. Estamos dispuestos a declarar las veces que sea necesario”.

Respecto a las lesiones de vieja data halladas en el bebé – costillas rotas – dijo que si bien había una posibilidad de que se hayan producido en el parto, los médicos consideraron que esa teoría era poco probable. “Hay una persona que estuvo con el bebé hasta el mes y medio, que es la tía de mi bebé, la hermana de mi mujer. Ella tuvo una discusión con mi mujer. La chica siempre estaba a la defensiva, bajoneada, y le decíamos pensá en tu hija, en el futuro. Se retiró en malos términos, no quiero culpar a nadie, la gente que estuvo a nuestro alrededor, la gente que nos rodea, uno por uno te va a decir cómo somos con nuestros hijos. Hoy nos tildan de golpeadores. Ya no hablamos con ella pero yo le pasé la data a mi abogado, nombre, apellido y número de teléfono”.

En cuanto a la situación del bebé dijo que ya salió de terapia intensiva, que ya no tiene respirador artificial y que hasta ayer sólo tenía una sonda para alimentarse. “Ayer ya pasó a sala común, mi mujer me mandó fotos, no sé al cuidado de quien debe estar ahora. Yo me estaba yendo a Posadas y me hicieron volver. Le pido al juez se expida rápido, tenemos más hijos, no hace falta que estemos detenidos”, remarcó.