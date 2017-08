Bebé golpeado: qué dijo el padre sobre el hecho antes de fugarse

Mauro Vázquez (30) sigue prófugo. Lo acusan de haber tenido responsabilidad en las graves lesiones que sufrió su bebé de dos meses en Puerto Iguazú y que hicieron que fuera internado en grave estado en el hospital Pediátrico de Posadas. Lo que sigue es la versión que el hombre dio en su momento a radio Yguazú. Lo mismo repitió luego ante la Policía.

“Ni nosotros sabemos cómo se lastimó ni cómo sucedieron los hechos. Fuimos a una fiesta con mi mujer y él se quedó con una amiga de ella. Salimos a eso de las 1 y volvimos a las 4. No estuvimos mucho tiempo”, recordó sobre la madrugada del 6 de agosto pasado.

“Cuando volvimos estaba más quietito de lo normal. Todo el domingo estuvimos con él y ese día a la noche nos percatamos que tenía un golpecito en la cabeza. No le dimos importancia. Y como tomaba la leche y devolvía, pensamos que tenía el estómago dado vuelta. Entonces lo llevamos con una señora que vence, porque creemos en esas cosas”, añadió.

Según Mauro, “el lunes a la tarde no tomaba la leche y lo llevamos al médico. En el hospital Samic le hicieron una tomografía y ahí saltó que tenía un traumatismo en el cráneo. Lo mandaron directo a Posadas. En el Pediátrico nos dijeron que lo iban a inducir al coma, porque tenía una lesión cerebral y eso era conveniente. Tiene dos fracturas”.

“Hay varias posibilidades. O se le cayó a la niñera del changuito o de los brazos. O los otros chicos que estaban con ella lastimaron al nene. No sabemos lo que pasó”, reiteró.

“Nosotros en ningún momento lastimamos a nuestro hijo”, reiteró, molesto con las versiones que apuntaban hacia él y a su pareja.

Mauro es intensamente buscado. Su mujer, Rocío (23), ya está presa y mañana será indagada por el juez de Instrucción Tres, Martín Brítes.

