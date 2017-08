Una argentina fue testigo del ataque en Barcelona: “Evidentemente no era mi hora”

RELACIONADAS Un atropello masivo deja 13 muertos en un atentado en la Rambla de Barcelona

Un ataque terrorista enlutó a Barcelona y puso en alerta nuevamente a todo el mundo. De acuerdo a las primeras informaciones, un camioneta arrolló a varias personas en La Rambla de Barcelona. Hay trece muertos confirmados y más de 20 heridos.

Débora, una argentina que vive hace 22 años en Barcelona, se salvó de milagro. Según relató, esta misma tarde estuvo en el restaurant turco en el que se atrincheraron los atacantes luego de la tragedia.

“Yo estuve en el restaurante cinco minutos antes que entren los terroristas. Salí, porque me tenía que ir, entré a una tienda y de golpe empezamos a escuchar los gritos”, relató.

Y agregó: “Yo vi la camioneta blanca para adelante mío y a la persona que manejaba. Recuerdo todo. Era un señor grande, tenía una camisa que llamaba la atención, de rayas azules y blancas”.

“No me esperaba esto. Estoy en shock, con ganas de llorar. Evidentemente no me tocaba, no era mi hora”, completó.