El “Monito” Navarro Montoya llegó a Guaraní para continuar con el legado familiar

Ezequiel, hijo del célebre ex arquero de Boca, arribó junto a su papá a la capital misionera, donde fue presentado como nueva incorporación de la Franja para reforzar los tres palos. El joven arquero de 18 años viene de jugar en el Rayo Vallecano de España.

En el afán de armarse bien de cara al Federal A, Guaraní sumó a un apellido legendario para pelear el puesto de arquero junto a Facundo Vera: Ezequiel Navarro Montoya. El hijo de Carlos el “Mono” Navarro Montoya, histórico guardián de los tres palos de Boca, llegó junto a su papá para ser parte de la presentación oficial, que tuvo lugar durante la noche de miércoles en la sede del club.

“Me contactó Pena y me contó del proyecto que tenían y no dudé. Me llamó la atención el desafío que suponía venir a Guaraní”, explicó el “Monito”, quien viene de ser parte de las juveniles del Rayo Vallecano.

El arquero de 18 años también fue parte de varias convocatorias de la Selección Sub 20, a la que espera regresar a través de sus actuaciones bajo el arco de la Franja, aunque aclaró que su objetivo principal es aportar su grano de arena al equipo junto a Facu Vera: “El Federal A es un torneo muy duro y competitivo, aunque éste es un club grande, que es conocido y competitivo”.

En cuanto a los atributos por destacar de su juego, el joven golero resaltó su personalidad, sus reflejos y su juego con el pie, una marca registrada del legado familiar, que lleva ya tres generaciones de arqueros: “Sé que cargo con un apellido importante y una historia detrás de mí, pero es un aliciente, lo tomo como una motivación”.

Durante la presentación también habló su papá, el “Mono” Navarro Montoya, quien se mostró entusiasmado por el nuevo rumbo de su descendiente: “No hay nada mejor para un padre que ver a su hijo feliz. Ezequiel vino a asumir un compromiso y decidió dejar una zona de confort pata aceptar el desafío en un club tan grande del interior”.

El ex arquero xeneize, además, prometió que a partir de ahora será un asiduo asistente en las tribunas del Clemente Argentino Fernández: “Somos parte integrante de la familia de Guaraní Antonio Franco y estoy a disposición del club para cualquier cosa”.