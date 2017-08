Losada: “Hay que entender que la responsabilidad con la basura es de todos los posadeños”

El intendente de la capital misionera habló del trunco sistema de GIRSU, que no pudo ser llevado a cabo porque nunca llegó la “transferencia” de Nación, aunque adelantó que “dentro de poco” se estarán presentando los nuevos camiones que permitirán “resolver parte de este problema”. También se refirió al sistema integrado de transporte, las obras de saneamiento en el arroyo La Chancha y la posiblidad de que los comercios posadeños incorporen horario corrido.

Con el crecimiento demográfico que sufrió en el último tiempo, la capital misionera sufre día a día el aumento en la acumulación de residuos, por lo que desde la Municipalidad hace tiempo ya que se está trabajando en diagramar una solución: “Con la cuestión de basura nosotros veníamos de atrás porque necesitábamos equipamiento”, aseveró el intendente Joaquín Losada, quien se lamentó por no haber podido implementar el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos tal como estaba acordado dado que no se realizó la transferencia de los “180 millones” que habían convenido el gobierno nacional y el BID.

No obstante, aclaró que “dentro de poco vamos a estar haciendo la presentación de los camiones que nos van a permitir resolver parte de ese problema”, al menos parcialmente. El jefe comunal también recordó que “la responsabilidad es de todos”: “Nosotros estamos haciendo un retiro de basura no domiciliaria de más de cinco toneladas, que es un montón. El compromiso de no tirar residuos a la vereda es del vecino, a los que les pedimos que si el camión pasa a las 6, no dejen las bolsas a las 7; y que la basura o la poda no podemos dejarla en los bulevares”. Asimismo, indicó que “se han roto muchos contenedores por sacarles las ruedas o porque los vecinos sacan escombros y los destruyen. Hoy, cuando rompemos un contenedor, estamos hablando de entre $10.000 y $12.000 que obviamente no hay”.

Por otro lado, el intendente se refirió a la consolidación del sistema integrado de trasporte, a través de la estación de la avenida Quaranta: “Viene más lento de lo que todos aspirábamos, pero me parece que es un esfuerzo importante que estamos haciendo entre todos: la provincia, nosotros y la empresa, para poder tener un sistema que nos permita a los posadeños viajar de mejor manera y lograr la integración, que era el objetivo del proyecto hace muchísimos años”. No obstante, advirtió que aún no se puede adelantar una fecha de lanzamiento: “Cuando tenga la certeza vamos a anunciarlo, porque si no se generan muchas expectativas. Hay procesos que se están dando de experiencias piloto, así que cuando esté en condiciones absolutas lo estaremos dando a conocer”.

El funcionario municipal también habló del resultado de las PASO, que en su distrito dejaron como resultado una apabullante victoria de Cambiemos: “Uno podría buscar la explicación en el sentido de que Cambiemos ganó en todas las capitales de provincia del país, pero si uno mira la anterior elección legislativa, nosotros sacamos el 22% y ahora el 29%. Obviamente, eso es insuficiente: yo sigo creyendo que es importante entender los mensajes de las urnas, que hacen que cada uno tengamos que profundizar acciones que estamos haciendo bien y corregir aquello que no estemos haciendo tan bien. Hay que asumir los resultados con mucha humildad y con mucha dedicación a resolver los probemas”.

Otra importante obra esperada por los vecinos posadeños es la del saneamiento del arroyo La Chancha, que comenzará en “una o dos semanas”: “Ya está adjudicada la obra, que cubrirá casi 4.000 metros lineales de trabajo y engloba casi 11.000 familias”.

Finalmente, Losada se refirió al reflote de la idea de que los comercios de la capital misionera se acomodan a una modalidad de horario corrido: “En la Municipalidad ya trabajamos así para todos los trámites. Me parece muy bueno que tengamos como ciudad el debate de cuál es la mejor optimización de nuestro tiempo, pero es un proceso que lo tenemos que hacer entre todos. Culturalmente, estamos arraigados a determinado formato y cuestiones. Hay que ir cambiando y saber que una ciudad como la nuestra se está descentralizando. Está bueno que desde el sector privado se den oportunidades para ir generando otro tipo de consolidación para que el comercio y la actividad económica de Posadas siga creciendo”.