Vuelve a retomar fuerza la propuesta para que los comercios posadeños atiendan en horario corrido

Héctor Benigno Gómez, secretario general de Centro de Empleados de Comercio sostuvo en Radio República que vuelve a la escena del debate la iniciativa que busca que los negocios de Posadas abran en horario corrido. Dijo que está probado tanto que la gente aprovecha la siesta para hacer sus compras o trámites, y que es el momento de volver a analizar la medida que ellos apoyan desde hace varios años.

Héctor Benigno Gómez, Centro de Empleados de Comercio en Radio República.

Respecto al argumento de los comerciantes del porque no abren en horario de corrido, Gómez dijo que aducen cuestiones culturales. “Dicen que la gente no va a comprar a la siesta pero no es lo que se ve en el Hiper Libertad, en Farmacity y en las grandes cadenas de supermercados que están en las afueras del centro”, dijo. Los ejemplos fueron concretos, los que abren venden, ya sean negocios, farmacias o supermercados, y dijo también que hay aún gran falencia respecto a este tema en el rubro gastronómico. Advirtió que muchas veces se pierde clientes por no extender el horario de la cocina o simplemente ofrecer una alternativa la persona que busca sentarse a comer a las 15, luego de una jornada laboral o la mismas personas que viven en el interior de Misiones a hacer tramites y luego se encuentran con que todo está cerrado.

Sobre los beneficios para los empleados de comercio si se aplica el horario corrido en los negocios dijo que la concentración de horas se soluciona porque incluso se ahorran un pasaje y si el propietario lo pone en marcha, se podrían hacer en turnos.

Al analizar la postura de la cúpula de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, el funcionario reconoció que no es un tema de agenda pero que muchos asociados buscan que sea esta una alternativa más a la crisis que sufren por el efecto asimetrías.