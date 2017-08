VIVO: Patricia Bullrich expone por la desaparición de Santiago Maldonado: “No somos cómplices de nada”

La ministra de Seguridad habla en el Senado ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Cámara Alta.

“Todas las hipótesis están abiertas”. Con esa frase la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concluyó el informe que brindó este miércoles en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado.

Nada se sabe del hombre de 28 años tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof en Cushamen, Chubut, el 1° de agosto.

En simultáneo, unos 80 agentes de la Policía Federal participaban esta mañana de un operativo de búsqueda en un paraje de la localidad de Esquel habitado por la comunidad mapuche.

Fuentes de la investigación informaron a DyN que un helicóptero de la Prefectura también estaba afectado al procedimiento en el paraje Leleque, en el cruce del camino a El Maitén y el kilómetro 1848 de la ruta 40.

“Hemos enviado un equipo, hemos analizado muy a a fondo. No encontramos contradicciones en los gendarmes. Sí hemos encontrado algunas dificultades para la investigación”, dijo la ministra durante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, presidida por la senadora del Frente para la Victoria Sigrid Kunath.

Bullrich se refirió a la familia de Maldonado. “Tuvimos una situación muy difícil. No nos pudimos comunicar con los padres. Recién 10 días después el juez [Guido] Otranto logró entrar a la casa donde Santiago paraba en El Bolsón.”

Antes de contestar preguntas, con el informe la ministra brindó detalles de la búsqueda de Maldonado y de la investigación de su desaparición.

“Estas dificultades se nos dieron también en el primer intento de entrar al lof cushamen. Los perros siguieron el rastro del otro lado del río. Pero no se permitió cruzar. Estaba el juzgado y frente a una situación de miembros de la comunidad que estaban del otro lado del río y no permitieron el acceso al río, el secretario [del juez] suspendió el procesamiento”, señaló.

En las últimas horas, se dos mapuches cercanos al lonko Jones Huala declararon como testigos protegidos y dijeron en la fiscalía de Trelew que gendarmes se habrían llevado al joven durante la manifestación en la ruta 40.

Al respecto, Bullrich fue concreta. “Nosotros no vamos a ser cómplices de absolutamente nada y no lo somos. Somos un gobierno democrático que cree en los derechos humanos. Estamos compenetrados con que la Argentina sea un país en paz, con generar un modelo de convivencia con los pueblos originarios y poder tener una cierta distancia respecto a la actitud violenta, como la quema de refugios y máquinas.”

Se refirió directamente al Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Hasta el momento, “el juez no caratuló [la causa] como desaparición forzada de personas, nos parece apresurado plantearlo así”, sostuvo.

“La investigación ya tiene 3 cuerpos. Hemos puesto a los pocos días una recompensa para tener información [sobre Maldonado]. Toda la información que recibimos ha resultado negativa. Le avisamos al juez de forma inmediata que lo de Entre Ríos y Mendoza no nos servía. La persona no era. Sólo esos dos llegaron a la prensa pero tuvimos 25 oficios. Ninguna coincidió con la realidad”.

El comandante principal del Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, la misma unidad que fue allanada la semana pasada y donde se encontraron restos de sangre y cabellos, recibió ayer amenazas de muerte.

Las máximas autoridades de Gendarmería Nacional recomendaron a Méndez trasladar a su familia fuera de la región por su propia seguridad.

El Ministerio de Seguridad sostiene que no puede ser verificada la presencia de Maldonado en el sector el día del operativo.

Y Bullrich este miércoles confirmó que no tomaron medidas en contra de Méndez: “no vamos a dar por hecho una hipótesis mientras el juez no lo da por hecho. No vamos a hacer lo que siempre hizo la política, tirar gendarmes por la ventana sin que se haya probado nada”.

