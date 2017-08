Viaje 11 días en micro desde Venezuela para tener a su bebé en Argentina

Embarazada de ocho meses, Marjory Campos, se subió a un colectivo para dejar su país. “Allá no se vive, se sobrevive”, dijo a Cadena 3. “Acá podés conseguir pañales, leche”, diferenció.

“No podía venir en avión porque es muy difícil comprar los boletos aéreos sin una tarjeta internacional o sin dólares en la mano. Y conseguir dólares en Venezuela es una misión imposible”, contó la mujer.

Campos, quien fue mamá de Enzo Luciano en el Hospital Materno Neonatal, relató que su decisión de establecerse en Córdoba fue, fundamentalmente porque quería que su hijo tuviera todas sus necesidades básicas satisfechas: “Se me hacía más sencillo iniciar aquí que en un país donde no conocés a nadie. Mi hermana Melanny vive con mi cuñado en barrio Pueyrredón. Además, quiero que Enzo crezca libre, con todas sus necesidades básicas cubiertas, con un crecimiento en paz, sin tanto estrés ni presión”.

La mujer relató que en Córdoba “podés conseguir pañales, leche, medicinas y vacunas. Vivir aquí es más económico que en Buenos Aires. Además, la vida es más tranquila”.

Consultada sobre cómo ve a Venezuela, relató que siente una gran tristeza: “No creo que vayan a salir en caso de que haya un cambio pronto. Va a tardar tiempo para que mejore”.

Y agregó que el padre del niño, cordobés, llegará a la provincia en cuanto pueda salir de Venezuela: “Espero que el padre pueda llegar pronto y darle el apellido. A mí no me costó salir a pesar de las marchas que se hacen a diario. A las mujeres no nos preguntan mucho. Sin embargo, a los hombres los controlan bastante”.

“Sólo volvería a Venezuela de visita y cuando haya pasado esta situación. Allá no se vive, se sobrevive”, finalizó. (Infobae)