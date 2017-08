Desaparición de Maldonado: Fiscalía pide pericias y rastreo de celular

La Fiscalía de Esquel que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, a quien vieron por última vez el 1 de agosto, solicitó la realización de pericias a vainas de cartuchos disparados por la Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof y a la línea de telefonía celular que usaba el joven.

Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales y precisaron que el requerimiento fue hecho por la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que encabeza la fiscal Cristina Caamaño.

La funcionaria del Ministerio Público chubutense pidió a la oficina técnica de la Procuraduría General de la Nación, que la auxilie en las pericias de “tres vainas servidas, de plástico, de 70 milímetros” del tipo antimotines y “una vaina no servida (no disparada)” recolectadas en la zona, según las fuentes.

También reclamó Ávila que se haga el rastreo geográfico de la línea de telefonía celular que usaba Maldonado, así como el entrecruzamiento de las llamadas efectuadas y recibidas en los días anteriores y posteriores al 1 de agosto, último día en que el joven fue visto con vida en Pu Lof.

La DATIP dio curso a una parte de las pericias sobre la línea telefónica y sugirió a la fiscal de Esquel que para el análisis de las vainas se dirija a el laboratorio del Instituto Balseiro, en Bariloche, u otros dependientes del cuerpo forense en Neuquén, Comodoro Rivadavia, Rawson, y Río Gallegos.

Por su parte, Daniela Antico, cuñada de Maldonado, informó hoy que los familiares ya entregaron muestras de elementos pertenecientes al joven “para que se haga el ADN y se tomaron todos los recaudos para que se haga el cotejo de las cosas que se encontraron”, en el allanamiento Escuadrón de Gendarmería de El Bolsón.

Además, la joven confirmó que el sábado pasado se hizo un allanamiento en la casa de El Bolsón donde vivía su cuñado y planteó que “nos hubiera gustado que nos avisaran”.

“Los testimonios ya están en la Justicia y todas las cosas que nos pidieron ya están. Hay que seguir avanzando porque esto se dilató tanto en 14 días que ni siquiera tenemos el listado de los gendarmes que participaron en el operativo”, se quejó.

E insistió con que “queremos que nos digan dónde está Santiago y se lo estamos reclamando al Estado y al juez que investiga porque la fuerza que actuó fue Gendarmería” y reiteró que “la última vez que Santiago fue visto por los testigos fue cuando lo subieron a una camioneta de Gendarmería”.

“Tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad (Gerardo Millman) y fue muy desafortunada porque la figura de Santiago es una desaparición forzada de persona y no un extravío, por lo que hay que investigar a Gendarmería y no a la familia o amigos”, subrayó.

Maldonado, de 28 años, habría sido visto por última vez el martes 1 de agosto en la comunidad mapuche Pu Lof, en Esquel, luego de que la Gendarmería desalojara un corte de protesta en la ruta nacional 40 por algunos testigos, que habrían dicho que vieron y escucharon cuando era detenido por gendarmes.