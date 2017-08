Ya es oficial: los clubes que le deban a sus planteles no empezarán la Superliga

El presidente de la AFA, Claudio Tapia y el secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, acordaron que los clubes que no tengan al día los sueldos de sus planteles no podrán arrancar a disputar el torneo de la Superliga.

Lo que determinaron tanto los dirigentes de la AFA y FAA, además de los responsables de la Superliga, -el CEO Mariano Elizondo- es que los clubes deben tener sus salarios al día al 30 de junio.

“Los equipos que no hayan pagado los contratos devengados en la temporada inmediata anterior, la idea de la AFA, la ‘liga’ y agremiados es que no participen de la competencia”, señaló Marchi a los periodistas tras esa reunión que se llevó a cabo en la AFA.

El dirigente de FAA comentó que la intención de la entidad es que aquellos clubes que no tengan los planteles al día deban “esperar dos partidos” y que si la deuda se mantiene podrá ser desafiliado.

“Si no están al día no pueden iniciar. Una vez que inicien, hay un documento que se tiene que firmar donde se va a establecer un mecanismo de control y fiscalización, y eventualmente, si no cumplen, de sanciones, que esté impreso antes de iniciar. Hay que prestar conformidad qué pasa si no se cumple”, explicó Marchi.

En la actualidad quienes mantienen deudas con sus planteles, de los equipos de Primera División son Newell’s, Arsenal, Huracán, Chacarita y Banfield.

Si bien Arsenal está al día con los sueldos de su plantel, varios de los jugadores que se fueron están reclamando deudas, mientras que Huracán debe 25 millones de pesos.

El presidente de AFA, “Chiqui” Tapia coincidió con la postura de Marchi y Agremiados y agregó que en general los clubes “se está sentando con la AFA para formalizar el pago y empezar a efectuarlo”.

“El gremio, si bien no son muchos clubes, tiene una preocupación por un incumplimiento salarial. La idea es el miércoles poder cerrar todo. El cupo de extranjeros, la reglamentación del nuevo torneo para que no pase lo que pasó antes. Hay buena voluntad de las partes y tiene que haber compromiso de todos para iniciar el torneo con previsibilidad”, indicó Tapia.