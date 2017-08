Violencia de Género: después de días de búsqueda cayó el hombre más buscado de la Zona Centro

Luego de un intenso operativo de búsqueda, que se llevó a cabo en los últimos días en Oberá y localidades vecinas, la División Investigaciones de la Unidad Regional II detuvo este martes a Walter Federico Krattz (29), acusado de haber tomado cautiva a su ex mujer, a quien también amenazó y le fracturó la nariz de un cabezazo.

Fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia en el marco de la causa por lesiones y desobediencia judicial.

El sábado 5 de agosto por la noche, de acuerdo con la acusación contra el sospechoso, él fue hasta la casa de su ex, Gloria Evelia Villalba (31), sobre la avenida Sarmiento, pese a que tenía prohibido acercarse a ella, y no sólo la maltrató, sino que le sacó el teléfono móvil y dinero. Además, la retuvo allí contra su voluntad hasta la mañana del domingo.

No contento con eso, Krattz habría llamado a Villalba para decirle que si quería recuperar sus cosas, tenía que ir hasta la casa de él. Ella fue y lo que recibió allí fue un cabezazo que le fracturó la nariz.

La semana pasada hasta hubo pintadas de escrache contra el violento en la zona céntrica de Oberá. Recién este martes la Policía tuvo éxito en ubicar al prófugo, luego de dos allanamientos en los que no pudo localizarlo.