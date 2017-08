Tras el desplome del lunes, el dólar opera estable a $ 17,49

El dólar opera estable este martes a $ 17,49 en bancos y casas de cambio, tras hundirse 52 centavos en la jornada previa a raíz de la buena performance que tuvo Cambiemos a nivel nacional en las PASO.

Ayer, el billete se hundió 52 centavos. Fue en sintonía con el segmento mayorista, en el que la moneda descendió 56 centavos a $ 17,17, su menor valor en casi un mes, sin la intervención del Banco Central.

La autoridad monetaria, en este sentido, se mantuvo ausente de la plaza por primera vez en seis ruedas (la semana pasada había vendido u$s 1490,40 millones, que se sumaron a los u$s 347,30 millones desembolsados el 3 de agosto y el 28 de julio).

Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en $ 17,52, veintiún centavos debajo del cierre del viernes pasado. El desarme de posiciones, el ingreso de fondos del exterior y las ventas de los exportadores pasaron a dominar todo el desarrollo de las operaciones generando una baja en los precios del dólar que tocaron mínimos en los $ 17,17 en la última hora de la sesión. Sin chances de una recuperación de la demanda, el tipo de cambio se mantuvo con muy pocas oscilaciones en los niveles más bajos hasta el final de la jornada.

“No recuerdo una caída tan abrupta”, destacó un operador que tiene más de 40 años de trayectoria en el mercado. En este contexto, el volumen operado cayó un 16% a u$s 557 millones.

La victoria del oficialismo en once provincias generó optimismo entre los agentes del mercado financiero, pero el confuso resultado en la provincia de Buenos Aires por la decisión oficial de interrumpir el cómputo de votos generaba algo de incertidumbre.

El director de Portfolio personal, Augusto Posleman, indicó que “los precios leyeron positivamente los buenos resultados a nivel nacional e incluso el empate en el ámbito bonaerense en un marco, en particular, en donde en las últimas semanas se había descontado un escenario más negativo para el Gobierno. Esto permite empujar la expectativa de que el Gobierno tendrá la fuerza (y el apoyo) para continuar con las reformas pendientes, en una coyuntura además donde la economía está empezando a reflejar signos más sostenidos y generales de reactivación”.

El analista sostuvo, sin embargo, que “esto igual no quita que la volatilidad de las cotizaciones se mantenga alta a medida que avancemos a octubre, y vuelva a escena la campaña y las encuestas”.

Posleman dijo además que “no hay dudas que el resultado ayuda a aliviar al BCRA. La presión a la baja que refleja el billete, era esperable en este escenario. Incluso el resultado, ayudará, y sin necesidad de intervención, a mantener un techo de corto plazo en $18. Hacia abajo, no obstante, no creemos que el tipo de cambio vaya mucho más allá de la zona de $ 17- $17,50, más cerca del último número que del primero, niveles en donde no se ve una resistencia a la baja”.

Asimismo, el mercado se mostró expectante por la licitación mensual de Lebac de este martes, en una jornada en la que vencen títulos por $ 534.000 millones, cifra que equivale al 56,6 por ciento del stock total.

El interés de los inversores estará puesto en el nivel de la tasa de interés que convalidará el organismo monetario, que en julio fue de 26,25%, luego que la semana pasada en el mercado secundario se ubicara en torno al 27%, dentro de la estrategia de la autoridad monetaria para frenar la suba de la cotización del dólar, que incluyó ventas de divisas en el mercado de cambios.

“Estimamos que la autoridad monetaria no subirá la tasa en un escenario en donde no se advierte una continuidad -al menos, de corto- de las presiones alcistas para el dólar y luego además del resultado de inflación menor al esperado de julio. En consecuencia, creemos que apuntará a convalidar tasas quizás un poco más arriba de la licitación primaria de un mes atrás (o muy poco más acercándose a lo que hoy opera el mercado secundario), dentro sí de una curva más plana buscando extender la duration”, afirmó Posleman.

Durante la sesión, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas por exportaciones de granos retrocedió un 17,5% a u$s 405,1 millones, con relación a los cinco días hábiles previos.

Respecto a igual período de 2016, la liquidación bajó un 40,7%, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En el segmento informal, a su vez, el blue cedió 38 centavos a $ 18,10. En tanto, el “contado con liqui” cayó 70 centavos a $ 17,21 y el Bolsa descendió 65 centavos a $ 17,19.

En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 760 millones, casi el 50% fue en agosto a $ 17,36 con una tasa implícita de 28,8%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,66 con una tasa de 23,45%TNA. Los plazos cayeron un promedio de 65 centavos en todos los vencimientos, hasta abril.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 47.755 millones, disminuyendo u$s 461 millones respecto al viernes.

Ámbito Financiero