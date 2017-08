Mañana operan otra vez a Mauricio Macri de su rodilla derecha

Será la tercera intervención del Jefe de Estado desde su asunción en 2015.

Mauricio Macri volverá a someterse a una operación. Mañana el Jefe de Estado será intervenido en su rodilla derecha, que lo tiene a maltraer desde hace tiempo.

“Mañana me opero de la rodilla”, explicó Macri a los cronistas de Ambito Financiero y Diario Popular, que cruzó en el interior de Balcarce 50, donde caminaba con dificultad. Esta vez se habría resentido mientras jugaba al fútbol.

La intervención no estará a cargo del médico Jorge Batista que en junio de 2016 le realizó una artroscopía en el sanatorio Agote. Macri no había quedado del todo conforme. El Presidente no habría seguido tampoco la rehabilitación necesaria. “Se trata de una limpieza. No se operará con Batista”, confirmaron fuentes de presidencia. El parte médico del Jefe médico de Boca del año pasado precisó que al Jefe de Estado se le había practicado una “Artroscopía diagnóstica y terapéutica rodilla derecha. Ruptura en flap menisco interno. Menisectomía parcial interna. Toilette artroscópico”. Duró apenas 25 minutos. El procedimiento del miércoles sería el mismo. Aquella vez el culpable había sido el paddle.

Por ahora, desde Presidencia evitaron brindar más información sobre el lugar y el médico de la operación.

Luego de la intervención, el Presidente podrá seguir con su actividad y recibiría al ex mandatario chileno y candidato a volver a ocupar el mismo cargo, Sebastián Piñera.

Luego de esa intervención, en diciembre pasado, el Presidente había sido sometido a una microcirugía láser para extraerle un pólipo de sus cuerdas vocales. Durante sus 19 meses de mandato, Macri debió afrontar además una fisura en una costilla mientras jugaba con su hija Antonia y una internación por precaución debido a una arritmia. (Clarín)