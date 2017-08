Cacho Bárbaro anticipó que Isaac Lenguaza será candidato a diputado por el PAyS

El candidato a senador por el Partido Agrario y Social (PAyS) atribuyó los 73 mil votos que obtuvo esa fuerza el domingo al trabajo de base que vienen desarrollando sus dirigentes desde hace más de diez años. Se ubicó en las antípodas del gobierno nacional en el plano ideológico y defendió la labor del gobierno de Cristina Kirchner en el aspecto social. Consideró que el crecimiento de Cambiemos en Misiones y en otras provincias responde a que los medios de Buenos Aires nacionalizaron las elecciones. Chicaneó al candidato de Cambiemos Humberto Schiavoni de quien dijo “necesitaría un GPS para llegar a San Vicente porque no conoce la provincia”.

El fundador del PAyS consideró que no debería sorprender el caudal de votos obtenido por esa fuerza en las elecciones del domingo. “Para nosotros es cosechar el trabajo de militancia que venimos llevando adelante durante años con Martín Sereno y otros dirigentes. La sorpresa fue Cambiemos, que logró instalar el sello en muchas provincias, también en Misiones, uno ve esa ola que llega a nivel nacional. Los medios de comunicación profundizan la grieta ‘K – anti K’, cuando el kirchnerismo hoy no está acá, Cristina es candidata en Buenos Aires y no tiene nada que ver acá. Cambiemos maneja los medios nacionales y nos pone a nacionalizar la elección, nosotros quisimos provincializarlas pero no lo conseguimos, queremos plantearle a la gente que elija entre Maurice Closs, Humberto Schiavoni y Cacho Bárbaro, cuál es el que nos puede representar mejor”, dijo.

Reiteró que no será candidato a diputado provincial y el abogado Isaac Lenguaza, quien fuera presidente del partido, estaría entre los primeros lugares de la lista de candidatos a ocupar bancas en la Legislatura. “Yo le prometí a Isaac Lenguaza que iba a ser diputado y para mí la palabra es como un documento”, afirmó.

Consideró que algunos resultados demuestran que el principal atributo de Cambiemos es el sello y no los candidatos que presenta. “Cambiemos sacó 5.000 votos en San Vicente y nunca pisó ese lugar. Vos le mandás a Humberto Schiavoni a San Vicente y le tenés que dar un GPS porque no sabe ni como llegar, no conoce ¿Cómo hace la gente para votar a alguien que no conoce? Vota el sello, escucha programas nacionales que nos meten todo el día esta grieta en la cabeza”, dijo.

Se planteó el desafío de arrebatarle el segundo lugar a Cambiemos y opinó que para ello resultará necesario a provincializar las elecciones de octubre, plantearle al votante que no debe elegir entre Macri o Cristina sino entre Closs, Schiavoni o Bárbaro.

Bárbaro se ubicó en las antípodas del gobierno nacional. “Estamos en contra de la política económica del gobierno nacional, ideológicamente no cambiamos. No renegamos del kirchnerismo, si entro a una colonia y veo a una ama de casa jubilada, un chico que tiene un Progresar, un tipo que tiene una pensión porque perdió una pierna, cómo no voy a valorar eso, pero Cristina ya no está en el escenario nacional ni en el de Misiones, así que nos tenemos que arreglar entre los misioneros”, dijo.