Viral: El “Chino” de la Nueva Luna se recupera y se muestra feliz en las redes sociales

El artista tropical se recuperó luego de sufrir una insuficiencia respiratoria en pleno vuelo.

El Chino de La Nueva Luna fue noticia en los últimos días por su delicado estado de salud. Sin embargo, hoy ya se encuentra descansando en su casa, rodeado de su familia.

Al llegar a su hogar, el músico grabó un video y lo compartió en sus redes sociales, donde sus fanáticos se alegraron por su pronta recuperación. “Quiero agradecerles un montón a todos los que se preocuparon por mí. Fue una apnea que me agarró bastante fuerte de lo común, tuve que ir al hospital. Me llevaron a la fuerza en realidad. Fue muy complicado, estaba sin voz. Me pusieron oxígeno, estuve medicado. Hay gente malintencionada que dijo cosas horribles. Estoy más firme que nunca y tengo muchas ganas de salir adelante”, expresó.

También se expresó en la página oficial de la Nueva Luna: Buen comienzo de semana mi gente!, expresó.