Durante seis años su padre abusó de ella en Piray, lo confesó en la escuela y el hombre terminó preso: llegó la hora del juicio

Actualmente, la chica tiene 19 años. Entre los 10 y los 16, su padre abusó de ella de manera sistemática, siempre bajo intimidaciones y aprovechando que la madre iba a trabajar y que sus hermanos menores estaban en la escuela. Esta aberración sucedió en el barrio Alborada de Puerto Piray y este lunes llegó a la instancia de juicio oral en el Tribunal Penal de Eldorado.

La primera audiencia sólo tuvo la lectura del auto de elevación a juicio. En esa pieza procesal está plasmado el horror que vivió la chica. “Vos tenés que hacer lo que tu mamá no hace, esto es normal, dos o tres veces por semana”, le decía el padre, de acuerdo con la declaración de la chica en Cámara Gesell.

Según la reconstrucción que hizo la Fiscalía, las violaciones se registraban en la mayoría de las veces por la mañana, cuando la víctima estaba sola, porque su madre se iba a trabajar y los hermanitos estaban en clases. La jovencita narró que el padre, que es albañil, volvía antes a la casa y la llevaba a la habitación matrimonial, donde la sometía.

No contento con eso, el hombre habría empezado a violar de noche a la chica. La denuncia dice que iba a la pieza de ella cuando los demás dormían. Cuando la adolescente cerraba la puerta de la habitación con llave, él entraba por la ventana. Hasta la amenazaba con sacarle el celular si ella no le franqueaba la puerta.

Pero en 2015, el caso salió a la luz. Se descompensó en el BOP 37, donde asistía. Y al recobrarse le contó a una profesora de Psicología y luego a la vicedirectora lo que pasaba con ella: que abusaban de ella desde los 10 años. Las docentes fueron directo a la Comisaría de la Mujer y radicaron la denuncia.

El padre fue detenido de inmediato. Y la guarda de la chica se la dieron a otra profesora. Durante el tiempo que convivió con la docente, le contó más detalles de los ultrajes. Lo mismo hizo con una amiga, a quien acompañó a Buenos Aires en un viaje.

Esas testigos empezarán a declarar desde el martes en el debate, que se realiza a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada.

El Tribunal que juzga al albañil está compuesto por los camaristas Atilio León, María Teresa Ramos y Lyda Gallardo. En la Fiscalía interviene su titular, Federico Rodríguez.