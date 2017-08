“Los libros no muerden”: Misiones Online sorteará “Cerati en Primera Persona”

En el marco del ciclo radial del historiador misionero Pablo Camogli “Los libros no muerden” que emite Radio Libertad, 93.7 todos los jueves, Misiones Online sorteará un libro para sus lectores y oyentes. El próximo jueves 17 de agosto será el turno del libro Cerati en Primera Persona de Maitena Aboitiz. Para participar tenés que completar el formulario de inscripción.

Sinopsis: Cerati en primera persona es la reconstrucción detallada del pensamiento del líder de Soda Stereo, surgida a partir de una exhaustiva investigación periodística que recoge sus testimonios de diferentes medios de todo el continente en el período que va entre la grabación de ‘Colores Santos’ en 1992 y la presentación de ‘Fuerza Natural’ en 2010.

Este libro ofrece con armonía un relato conexo construido en base a declaraciones textuales del músico, donde Gustavo da a conocer la génesis de cada uno de sus discos, el proceso de composición de sus canciones más destacadas, las experiencias que inspiraron sus creaciones y su personal mirada del mundo. El foco está puesto en su carrera solista, pero también se abordan los últimos álbumes de Soda, la despedida y su posterior regreso, todos ellos elementos necesarios para comprender el camino de su trascendente obra. La autora analizó cientos de entrevistas, ensayos y artículos periodísticos, además de haber accedido al archivo de prensa exclusivo de Gustavo, compartido generosamente por la familia Cerati en apoyo a su tarea.

De esta forma, concreta una investigación que expone con la mayor fidelidad el universo creativo y la sensibilidad de un artista inigualable. La propuesta de Maitena Aboitiz seduce de entrada: descubrir las creaciones de Gustavo Cerati a través de sus propias palabras.

La autora

Maitena Aboitiz, nació en Buenos Aires en 1978. Desde hace 17 años ejerce el periodismo, desempeñando distintos roles, en los medios más importantes de comunicación de alcance nacional y regional. Sus inicios, en la radio, fueron como conductora y productora en Rock & Pop. Y durante 6 temporadas estuvo al frente de las mañanas de La 100. En televisión fue an triona de los ciclos: ‘Especial Musical con Maitena’ de Telefé Internacional, ‘Íntimo e interactivo’ y ‘Videoteca’ de HTV y Much Music; para esta última señal realizó la producción periodística de la serie de documentales ‘Completo’. A lo largo de estos años ganó un lugar

de prestigio por sus entrevistas a las más reconocidas guras del mundo de la música. Actualmente co-conduce junto a Eduardo de la Puente, ‘De esta noche no pasa’, por FM Rock & Pop y forma parte del programa de televisión ‘Hiperconectados’ en Telefe. En 2007 publicó Antología del rock argentino, la historia detrás de cada canción como resultado de 4 años de documentar testimonios a través de más de 50 reportajes exclusivos a destacados artistas del rock argentino (Ediciones B, reeditado en 2011). Cerati en primera persona es su segundo libro.