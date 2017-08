El dólar opera estable a $ 18,01

Tras las elecciones primarias que arrojó un empate técnico entre el oficialista Esteban Bullrich y de la expresidenta Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, el dólar abre la semana estable a $ 18,01 en bancos y casas de cambio.

En la última jornada antes de las PASO, el dólar cerró sin cambios, con el Banco Central vendiendo divisas -por quinta rueda consecutiva- para contener la fuerte demanda que imperó nuevamente en una recalentada plaza cambiaria que espera con incertidumbre el resultado electoral de domingo.

La autoridad monetaria vendió en la última rueda de la semana u$s 235 millones para poder abastecer a los bancos, empresas e inversores, que quisieron tomar las coberturas en moneda extranjera para su menú de activos antes de las elecciones legislativas de este domingo, donde la atención del mercado se centrará en el resultado de la provincia de Buenos Aires.

Así, el tipo de cambio minorista acumuló en la semana un ascenso de siete centavos, una suba que podría haber sido mucho más importante de no ser por el accionar de la entidad que conduce Federico Sturzenegger, que vendió en dicho período u$s 1.490,3 millones, es decir un promedio de u$s 311 millones por día.

Mientras tanto, en el segmento mayorista, la moneda subió en la rueda apenas medio centavo a $ 17,73, casi congelado ante la intervención de la autoridad monetaria, con un volumen similar al de la jornada previa: u$s 665 millones.

El precio del dólar mayorista comenzó a operar a $ 17,68 con un par de millones pactados, y el predominio de la oferta privada. Pero luego una demanda más sostenida se hizo presente y la divisa comenzó a subir levemente hasta alcanzar el máximo del día que fue de $ 17,75, momento en el que apareció el BCRA colocando ofertas, para mantener la provisión de la divisa, explicaron en la plaza.

Ámbito Financiero