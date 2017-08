Cómo será el escrutinio final que definirá la batalla en Provincia de Buenos Aires

Luego de la polémica desatada por el conteo provisorio que arrojó como resultado un empate técnico en la Provincia de Buenos Aires, este martes comenzará el escrutinio final que tendrá validez legal. La tarea estará en manos de la Justicia Electoral y será realizado por los Juzgados Federales Nº1 de cada distrito del país.

Este lunes comenzó el repliegue de las urnas de todo el país y 48 horas después de los comicios comenzará el conteo definitivo. Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) anticiparon a ámbito.comque si bien no hay una fecha estimada, calculan que los resultados del conteo final estarán listos para “fines de la semana que viene”, es decir, recién dentro de doce días. Asimismo, fuentes de la calle Alem resaltaron que el escrutinio final “es el único que tiene validez legal” ya que el conteo provisorio que se conoció en la noche del domingo “fue a modo informativo para los medios”.

Cada Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral y su respectiva secretaría electoral serán los que encabecen el escrutinio definitivo. En el conteo final se contabilizarán las actas electorales, a diferencia del escrutinio provisorio en donde se registran los telegramas que son enviados por el Correo Argentino la misma noche de los comicios.

En la mesa del conteo final habrá dos autoridades electorales y una de ellas debe ser un secretario electoral ya que posee un rango de “jerarquía” para hacer el escrutinio. Los funcionarios judiciales podrán estar acompañados por un fiscal de cada partido quienes sólo pueden observar la tarea sin participar del conteo. En esa instancia, los fiscales pueden comparar los datos del escrutinio final con los certificados expedidos por los presidentes de cada mesa.

Durante la tarea, los fiscales partidarios pueden objetar datos que les parezcan sospechosos. La objeción quedará a consideración del juez electoral para dar lugar o no. En caso de que un partido pida la apertura de una urna, desde la Justicia Electoral anticiparon a este medio que para que eso suceda “tiene que presentar una denuncia muy tangible” para que el magistrado permita la apertura de la urna objetada. En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que “tiene que haber una diferencia muy importante” entre el acta y el certificado para que un juez electoral evalúe la situación.

Por lo pronto no está establecido el número de personas que participarán del conteo final y será definido por los jueces y secretarios electorales de cada provincia donde se realizará la tarea. En la Ciudad de Buenos Aires ese trabajo estará en manos de la jueza María Servini y, como ya es habitual, se llevará a cabo en la Legislatura porteña.

Sin embargo, la atención la captarán los distritos donde se presentó mayor paridad: Buenos Aires y Santa Fe. En el caso bonaerense, el conteo de los votos que definirán el resultado de las primarias entre Cambiemos y el kirchnerismo se realizará en el Teatro Argentino de La Plata, mientras que en el territorio santafesino se hará en una de las sedes del tribunal electoral de esa provincia.

El trabajo de la Justicia Electoral bonaerense no será sencillo ya que se trata de más de 9 millones de votos distribuidos en 35.589 urnas. El conteo provisorio arrojó una diferencia de 6.915 votos a favor de Esteban Bullrich por sobre Cristina Fernández de Kirchner y la exigua diferencia de 0,08 puntos porcentuales entre ambos será el nuevo capítulo de lo que vendrá de cara a octubre en la Provincia de Buenos Aires. En este caso, el conteo final estará a cargo del juez subrogante Juan Manuel Culotta, quien diez días antes de las primarias recibió duros cuestionamientos del Tribunal electoral por no expedirse sobre las discusiones a las listas de Mario Ishii, dejando fuera de competencia a las nóminas del jefe comunal de José C. Paz.

Por su parte, en la provincia de Santa Fe, donde de acuerdo al conteo preliminar, el Frente Justicialista encabezado por Agustín Rossi se quedó con el 27,87% de los votos frente a los 27,13% cosechados por Cambiemos también se esperan arduas jornadas de cara al escrutinio definitivo. Allí, la diferencia de 13.395 votos a favor del peronismo será parte de la discusión de los fiscales partidarios. En la provincia de Santa Fe, la tarea estará a cargo del juez con competencia electoral, Reinaldo Rubén Rodríguez. Vale recordar que en 2015 se generó una fuerte polémica por la carga de 800 mesas que no habían sido contabilizadas en el conteo provisorio por lo que habrá que seguir de cerca cómo se desenvuelve el conteo final. (Ámbito)