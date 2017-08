Closs: “el triunfo de la Renovación es un reconocimiento y espaldarazo para nuestro Gobernador”

Para Maurice Closs la jornada de ayer fue una gran jornada democrática donde se vio responsabilidad y respeto que nos caracteriza a los misioneros. En cuanto a la Renovación dijo “tuvimos un gran resultado que es un reconocimiento y espaldarazo importante para nuestro Gobernador”.

Closs aseguró que es un respaldo que viene producto de la cercanía, ya que “en el interior lo que le gusta a la gente es que uno esté cerca, que recorra, que comparta, eso se expresa a través del Gobernador y de los candidatos que recorrimos mucho, eso es lo que percude la diferencia en la gran mayoría de los pueblos”, observó.

Respecto a las localidades donde no ganó la Renovación como Posadas, Oberá, Puerto Rico y San Vicente Maurice Closs manifestó que “hay que valorar lugares donde ganamos y los pueblos que no tuvimos resultados favorables es porque la dirigencia política no salió a hablarle al pueblo y explicarle lo que hicimos cuando fuimos gobierno. Fue eso nomas y en muy pocos pueblos”, evaluó.

Tras los resultados de las Paso en Misiones, el candidato a senador por la Renovación, Maurice Closs manifestó: “Estamos muy conformes y satisfechos”. Evaluó que se debe valorar donde se ganó que es en la mayoría de los municipios y corregir errores donde se perdió. Al respecto marcó que la dirigencia “no salió a hablarle a la gente y explicarle lo que hicimos desde el Gobierno”.

En cuanto a lo que esperan para octubre, adelantó que mantendrán la misma prudencia y espíritu de trabajo además de tener la capacidad de contarle al posadeño “que pueden acompañarnos para que podamos ayudar que Macri tenga un mejor gobierno no solamente con beneficios para el país central”.