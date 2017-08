Buscan crear conciencia en la prevención contra la leishmaniasis

Si bien en los últimos años en nuestra región se ha hablado mucho del aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, no hay que olvidar que existen otras enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo la leishmaniasis. Su transmisión se da a través de la picadura de un insecto muy pequeño denominado flebótomo, cuando este insecto pica a un perro infectado con el parásito que causa la afección, la próxima vez que pique a otro perro o persona, el parásito pasará a ellos infectándolos.

Horacio Walantus. LT 17

El director del Centro de Investigaciones Entomológicas, Horacio Walantus, contó en LT17 la importancia de prevenir esta enfermedad y no esperar hasta que surjan casos o que haya una epidemia para tomar medidas, ya que esta enfermedad está presente en nuestra región hace muchos años.

Horacio Walantus hizo hincapié en que aunque su aparición no es tan frecuente, es fundamental la prevención para que no se viralice: “es necesario trabajar en la toma de conciencia de parte de la población para poder adecuarnos a la necesidad de convivir con esta enfermedad”.

La recomendación es mantener los patios limpios y saneados con más razón si se poseen animales, si bien este vector no busca cacharros con agua para sus criaderos requiere de una zona húmeda en nuestro jardín.

Por último, Walantus, remarcó que se necesita la predisposición de toda la comunidad para la eliminación de criaderos de este vector: “la cuestión no es acá pasa no solamente por tener el patio limpio sino hacer el trabajo con la comunidad. Si el resto del vecindario no hace lo mismo esta mosquita, por más que tenga el patio limpio la mosquita va estar criándose en la casa de mi vecino igual voy a tenerlo en mi domicilio”.