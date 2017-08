Roly Sánchez: “Creo que va a votar menos gente porque no se elige nada realmente”

El precandidato a senador por Unión Popular, Marcelo “Roly” Sánchez, estimó que el porcentaje de participación en las presentes elecciones será más bajo de los habitual porque “no se elige nada” y las condiciones climáticas no ayudan. Instó a la gente a votar para cumplir con un “acto cívico significativo” y consideró que más allá de la bronca que pueda tener la gente con la clase política “quedarse en casa tampoco ayuda”.

