Más de un millón de jóvenes entre 16 y 18 años pueden votar por primera vez

Más de un millón de jóvenes entre 16 y 18 años podrán votar este domingo por primera vez en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán en todo el país, lo que representa el 3,4 por ciento del padrón electoral nacional.

Se trata de aproximadamente 1.125.500 jóvenes, de los cuales para aquellos que tienen 16 y 17 el voto es obligatorio, pero no recibirán sanciones o multas en caso de que no vayan a votar.

Según precisó la Cámara Nacional Electoral, aquellos jóvenes de entre 16 y 17 años que no concurran a votar no pasarán a formar parte del Registro Nacional de Infractores.

También se aclaró que aquellos chicos que tienen 15 años y cumplen 16 el 22 de octubre -día de las elecciones legislativas nacionales- también pueden votar ya que serán incluidos en el padrón y están habilitados para votar en las primarias de mañana.

Para ello, deben haber realizado la actualización del documento antes del 25 de abril de este año.