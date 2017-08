Las perlitas de las PASO: Cristina con su nieto, el blooper de Larreta y el dibujo de Macri

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollan con normalidad en todo el país y como sucede cada vez que hay elecciones, surgen sucesos o “perlitas” que vale la pena destacar. Mirá.

La jornada electoral de las PASO dejó un sinfín de “colores”, desde las redes sociales o bien con cuestiones que van desde lo ilógico y hasta lo risueño que involucró tanto a políticos, famosos y otros ciudadanos.

Cristina Kirchner viendo dibujitos con su nieto

Una de las imágenes que circuló por las redes sociales fue la de la ex presidente Cristina Kirchner mirando dibujos animados junto a su nieto Néstor Iván, en su casa en Capital Federal, ya que no fue a votar a Santa Cruz. En la foto la candidata en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, se le vio junto a su nieto mirando una computadora, y si bien ella dijo que estaban monitoreando el acto eleccionario -a tono de broma-, luego aclaró que estaban “viendo dibujitos”.

El cuadro que golpeó a Rodríguez Larreta

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta sufrió un golpe inesperado, cuando se le cayó un cuadro en la cara mientras desayunaba antes de ir a votar a la Facultad de Derecho en las PASO. El jefe comunal estaba compartiendo junto a colaboradores y periodistas la previa de la votación en el tradicional Café Tortoni, ubicado sobre la Avenida de Mayo.

En determinado momento un cuadro que estaba colgado en una de las paredes del mítico bar porteño, se cayó e impacto en la cara de Rodríguez Larreta. Enseguida el funcionario fue asistido por sus colaboradores para comprobar el grado de la lesión, pero por suerte para él solo sufrió un pequeño corte, sin demasiada profundidad, en la zona del tabique nasal y luego de la colocación de un apósito pudo continuar con su jornada e ir a votar.

La cocina de Tombolini

Muchos de los candidatos en estas elecciones eligieron desayunar juntos y el precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el frente 1País, que lideran Sergio Massa yMargarita Stolbizer, Matías Tombolini no quiso ser menos. Abrió la cocina de su casa en el barrio porteño de Almagro para desayunar con la prensa.

Cabe recordar que la cocina de Tombolini se hizo conocida durante la campaña electoral luego de un spot en el que cuestiona al Gobierno porque “la plata no alcanza”.

El hijo de Randazzo autoridad de mesa

El precandidato a senador nacional por Cumplir Florencio Randazzo, si bien es oriundo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, cambió el domicilio a la Plata y votó este domingo por la mañana en la misma escuela en la que su hijo Gino, de apenas 16 años, se desempeña como Presidente de Mesa por su espacio. El joven asistió por primera vez a votar en las PASO e iba a actuar como fiscal para Cumplir pero ante la ausencia del presidente de mesa debió ejercer ese rol.

Una bandera reclamando por Santiago Maldonado

Una bandera que reclama la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto pasado cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un operativo de desalojo en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, fue colgada esta mañana en la escuela en la que tenía que votar el joven. “Gendarmería: acá falta Santiago Maldonado, aparición con vida”, reza la bandera que fue colgada al frente de la EP N°3 de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, en donde el joven está empadronado.

La escuela en la que se tenía que presentar a sufragar el joven de 28 años, no es el único lugar en el que se hizo presente el pedido de aparición de Maldonado, sino que en distintos establecimientos educativos del país diferentes leyendas aparecieron escritas en los pizarrones. “Santiago Maldonado, dónde está?”, es la frase que se pudo leer en una foto que circuló en las redes sociales y que habría sido escrita en el pizarrón de una escuela de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

En Tucumán votaron por el goleador de Atlético Tucumán

La popularidad del delantero de Atlético Tucumán, Luis “La Pulga” Rodríguez es tan grande en la provincia norteña, que un votante subió a las redes sociales una foto con la boleta que iba a colocar en el sobre y que llevaba como candidato al goleador. “Mi único héroe en este lío”, fue la frase que acompañaba la lista “PR7 25” y en la que se mostraba la foto del delantero del equipo albiceleste.

La foto se viralizó por las redes sociales y los portales de internet, y el delantero del equipo conducido por Ricardo Zielinski fue mencionado, pero no por sus goles.

En Santa Fe no pudieron votar dos mujeres longevas

Dos mujeres de 103 y 99 años que querían votar no pudieron hacerlo porque sus nombres no figuraban en el padrón electoral. Una de ellas es Berta Ritvo, quien nació en noviembre de 1913 (103 años), y tras realizar el trámite para averiguar el lugar en el que debía presentarse para votar se sorprendió al saber que no se encontraba en el listado. Por su parte, María Esther Vidal, que nació a fines de 1917 (99), también participó en todas las elecciones, pero no pudo hacerla en esta. La ley exime a los mayores de 70 años de emitir su voto, tanto Ritvo como Vidal pensaban participar del acto eleccionario, pero no pudieron concretarlo.

En tanto, el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, viajó desde ese país a Córdoba para votar en una escuela de Córdoba y luego se quedó fiscalizando para Cambiemos el desarrollo de las elecciones por las PASO.