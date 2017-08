Hugo Passalcqua: “La gente debe ir a votar, costó mucho recuperar la democracia”

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua voto en Oberá, su ciudad natal y consideró que estas PASO son un día de gloria y una oportunidad única para expresarse. Dijo que a esta altura de la jornada el porcentaje de votantes es alto y que esperan la tendencia se mantenga. Valoró que el desarrollo de los comicios en Misiones sea en paz y en un marco de profundo respeto.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones – Radio Libertad.

El Gobernador sostuvo que es alto el porcentaje de votantes, pese a que “todo el mundo desconfiaba”. A ello agregó que la gente debe ir a votar porque “costó mucho recuperar la democracia. Más allá de eso es un momento para reflexionar y para analizar con esperanza, con bronca o alegría, pero hay que votar”.

Respecto al desarrollo del sufragio en general dijo no sentirse sorprendido por la poca o nula movilización por parte de los partidos políticos o frentes y valoró que los ciudadanos se acerca por sus propios medios.

“En Misiones todo va todo como corresponde. Los comicios se desarrollan en paz, con tranquilidad y el profundo respeto al otro. No quiero decir que siempre hemos dado no cátedra, pero si valorar que las cosas se hacen de manera respetuosa respecto a la voluntad del otro. Hoy hay tranquilidad”, agregó.

Sobre el impacto de las inclemencias climáticas en estas elecciones primarias, Passalacqua reconoció que aún llueve y se complica la situación de algunos sitios del Alto Uruguay y localidades como Bernardo de Irigoyen donde las lluvias son intensas. “Confío en que la gente va a venir a votar aunque sea chapoteando. Siempre es importante expresarse, el ciudadano común no tiene el privilegio de ustedes – los periodistas – y el voto es un grito para poder decir me gusta esto o no quiero aquello. Convoco a los misioneros a votar, que se expresen, que se acerquen y pongan sus esperanzas dentro de la cajita de cartón, para que toda la dirigencia no sola la política sienta y perciba eso y corrija lo que tenga que corregir. Esa es la finalidad de esto. Profundizar las cosas buenas y corregir las malas”.