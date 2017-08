Fuerte operativo de control en las fronteras para estas PASO

Luis Green, secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, contó en Radio Libertad que está realizando un gran operativo conjunto para profundizar los controles en la frontera norte del país. El objetivo: garantizar la transparencia durante las elecciones primarias y generales y evitar el fraude electoral con extranjeros.

Luis Green, secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación en Radio Libertad.

“Nosotros comenzamos con este operativo el jueves pasado en el cual reforzamos todos los pasos fronterizos de las provincias del NOA y del NEA. Además de los pasos fronterizos legales estamos controlando que nadie pase por los pasos ilegales dado que los ciudadanos que son argentinos y residen en otro país, deben votar en el consulado o embajada del otro país”, explicó.

Aclaró que a cualquier ciudadano extranjero que quiera cruzar por un paso ilegal se le prohíbe el ingreso. “Si es por el paso legal, en la medida que tenga la documentación correspondiente pueden ingresar sin ningún problema. Siempre y cuando se haga por los pasos fronterizos habilitados”, remarcó.

Explicó que trabajan en conjunto con la Gendarmería y la Prefectura. “La Cámara Electoral dispuso que en Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, unos aparatos de identificación biométricos de la persona que vota y aparte hay un entrecruzamiento con los padrones, con lo cual salta si la persona está votando en los dos países. Por el otro lado si un argentino entra y tiene su domicilio en Posadas y estaba en Paraguay de vacaciones o realizando alguna actividad, sin dudas puede votar. El tema es cuando viene gente extranjera que vive en el exterior y viene a votar acá. Esto es de público conocimiento y sobre todo de los problemas que existen desde hace años con el voto de extranjeros que en algunos casos reciben subsidios o planes y solamente vienen para votar”, añadió.

Respecto al pedido del intendente de Delicia – Mado, Eberth Augusto Vera, quien que pidió que Prefectura facilite el ingreso de argentinos que viven en Paraguay para votar, aclaró que los pasos fronterizos tienen determinados horarios y que para estas elecciones funcionan en los mismos horarios y días habituales. “Este intendente pidió una excepción dado que estos pasos funcionan de lunes a viernes. Entonces el pidió que se abra el paso y se permita el día domingo. No corresponde. No hicimos excepciones ni por un lado ni por otro. Los pasos fronterizos que funcionan normalmente los sábados y domingo están funcionando normalmente y los que no deben funcionar, no están habilitados”, remarcó.

La intensificación en los controles, enmarcada dentro de la decisión del presidente Macri de que el Estado vuelva a estar presente en la frontera, se llevará a cabo antes, durante y después de las elecciones primarias y generales y abarcará 27 localidades. Por su parte, los funcionarios del Ministerio de Seguridad brindarán colaboración en Misiones, Formosa y Corrientes.

El mencionado operativo es coordinado por la Secretaría de Fronteras de la Nación, que conduce Luis Green, y cuenta con la participación y apoyo logístico de efectivos y autoridades de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, AFIP y Aduana.