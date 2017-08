Qué dijo Bolt después de lesionarse en su despedida y la reacción de Justin Gatlin

“Gracias a mi gente. Amor infinito para todos”. Tras evitar el contacto con la prensa y retirarse directamente a la carpa de Jamaica, ubicada en la cancha auxiliar del Olímpico, Usain Bolt rompió el silencio desde las redes sociales. Un mensaje al que le acompañó una foto en la que se ve cómo es ayudado por sus compañeros de equipo tras sufrir un calambre en la pierna izquierda. Las muestras de afecto de los fanáticos no se demoraron en llegar, así como el reconocimiento de sus colegas y una denuncia que va directo contra los organizadores. La espera antes de la última prueba del día podría haber sido el motivo de la lesión.

“Sigue siendo el mejor del mundo”, lanzó Justin Gatlin, el mismo que hace una semana lo dejó sin el oro en los 100 metros. Y dio a entender que el frío que pasaron en la cámara de llamada (el lugar de espera de los atletas antes de salir a la pista) pudo haber afectado al jamaiquino: “Había una brisa fresca. Creo que nos quitaron la indumentaria demasiado temprano y eso puede ser que lo haya afectado”, señaló. Y añadió: “No podemos dejar que este campeonato defina lo que hizo en el pasado. Hizo cosas asombrosas. Sigue siendo ‘el hombre’. Ahora le deseamos lo mejor y esperamos que se recupere pronto”.

Pero Gatlin no fue el único que cuestionó la demora en el ingreso. Terminada la carrera, algunos le apuntaron a la IAAF por hacer esperar a los corredores casi 40 minutos. “Me pareció una locura”, lanzó Yohan Blake, compañero de Bolt. “Fueron 40 minutos, con un par de ceremonias de medallas. Esperando y calentando. Esperando y calentando. Son cosas que no se hacen. No podés permitir que tu campeón termine así”.

“Sos el mejor de todos los tiempos, muchas gracias”, publicó el equipo jamaiquino en las redes. “Todo el mundo estaba sorprendido, todo el mundo estaba en estado de shock. Todo por la lesión de Usain. Pero el nombre de Usain Bolt siempre seguirá en lo más alto”, dijo Omar McLeod. “Fue una inspiración para todos nosotros”, agregó el japonés Kenji Fujimitsu. Los nipones alcanzaron la medalla de bronce en la posta 4 x 100 metros gracias al abandono de Jamaica.