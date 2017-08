Cristina Kirchner no votará en Río Gallegos para estar en los festejos que el kirchnerismo prepara en Arsenal

La ex presidenta Cristina Kirchner, precandidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, no votará en Río Gallegos, informaron fuentes de su partido.

Tampoco la harán sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Ambos debían sufragar en la Escuela N 11 de la capital de Santa Cruz, en tanto la ex presidenta debía emitir su voto en la Escuela N 9, Piedrabuena, también de Río Gallegos.

Según fuentes de su entorno, la ausencia se debe a cuestiones climáticas y para evitar complicaciones en los vuelos que no le permitirían a ella y su familia estar por la noche en el Club Arsenal, en los festejos que prepara el kirchnerismo porque vislumbran una gran performance electoral.