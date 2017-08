Closs: “espero que la jornada termine bien, tranquila y que la participación sea la gran ganadora de todas las cosas”

El precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Maurice Closs votó en la Escuela de Comercio N° 13 de Aristóbulo del Valle. “Una jornada que está bien tranquila, hoy está fresco después de la lluvia, esperemos que con el paso de las horas aumente el número de gente que va a venir a votar”, dijo y destacó que “mucha participación de jóvenes en todas las mesas, es muy bueno ver a la gente joven asumir la responsabilidad de participar, no solo con el voto, sino dándole transparencia y control como fiscales, son cuestiones a tenerlo en cuenta”.

Maurice Closs, precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador

Asimismo manifestó que “espero que la jornada termine bien, tranquila y que la participación sea la gran ganadora de todas las cosas, que la democracia se siga mejorado y que éste esquema legislativo que tenemos de las PASO también, que nos toque a nosotros seguramente legislar para que en el 2019 tengamos una legislación que vaya mejorado”, sostuvo.

Por último en cuanto a si considera que estás serán las ultimas PASO en el país indicó que “creo que la obligatoriedad cuando no hay concurso a interna es lo que

Por último en cuanto a si considera que estas serán las últimas PASO en el país indicó que “creo que la obligatoriedad cuando no hay concurso a interna es lo que en definitiva hay que discutir, porque se asigna muchos tiempo y muchos recursos para algo que no tiene un fin práctico”, dijo y agregó que “en el caso de Misiones de los seis espacios políticos han logrado consenso, entonces esto no agrega nada, sirve solamente para tener una mirada distinta hacia octubre”, opinó.

